«Кто такие русские?»: армянский генерал о демарше Пашиняна

Осенью 2020 года в Нагорном Карабахе начались бои. Армения и Азербайджан дважды достигали соглашения о прекращении огня, однако оно нарушалось, сообщалось о множестве жертв и пострадавших с обеих сторон. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с 10 ноября, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион.