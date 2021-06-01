«Кто такие русские?»: армянский генерал о демарше Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
отказывался во время обострения ситуации в Нагорном Карабахе согласовывать пуски ракет с россиянами. Об этом со ссылкой на слова бывшего заместителя начальника Генерального штаба
ВС Армении генерал-лейтенанта Тирана
Хачатряна пишет
«Царьград».
Осенью 2020 года в Нагорном Карабахе начались бои. Армения и Азербайджан дважды достигали соглашения о прекращении огня, однако оно нарушалось, сообщалось о множестве жертв и пострадавших с обеих сторон. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с 10 ноября, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион.
Бывший начальник Генштаба Армении дал интервью Yerevan Today в котором отметил, что Никол Пашинян во время боевых действий в Нагорном Карабахе отказывался согласовывать пуски ракет с представителями России.
«Был там вопрос, что необходимо было запустить ракеты, и была задача согласования с русскими, а он – «кто такие русские, я сказал» и другое подобное поведение демонстрировал», - пояснил Хачатрян.
При этом премьер-министр Никол Пашинян публично выражал сомнение, что стоящие на вооружении Армении российские ракетные комплексы «Искандер» эффективны. Он отмечал, что ракеты «Искандера» «не взрывались или взрывались лишь на 10%».