В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Кто такие русские?»: армянский генерал о демарше Пашиняна

Алиса Селезнёва
1 час назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказывался во время обострения ситуации в Нагорном Карабахе согласовывать пуски ракет с россиянами. Об этом со ссылкой на слова бывшего заместителя начальника Генерального штаба ВС Армении генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна пишет «Царьград».
«Кто такие русские?»: армянский генерал о демарше Пашиняна
Фото: ТАССТАСС
Осенью 2020 года в Нагорном Карабахе начались бои. Армения и Азербайджан дважды достигали соглашения о прекращении огня, однако оно нарушалось, сообщалось о множестве жертв и пострадавших с обеих сторон. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с 10 ноября, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион.
Бывший начальник Генштаба Армении дал интервью Yerevan Today в котором отметил, что Никол Пашинян во время боевых действий в Нагорном Карабахе отказывался согласовывать пуски ракет с представителями России.
«Был там вопрос, что необходимо было запустить ракеты, и была задача согласования с русскими, а он – «кто такие русские, я сказал» и другое подобное поведение демонстрировал», - пояснил Хачатрян.
При этом премьер-министр Никол Пашинян публично выражал сомнение, что стоящие на вооружении Армении российские ракетные комплексы «Искандер» эффективны. Он отмечал, что ракеты «Искандера» «не взрывались или взрывались лишь на 10%».
В мире,Никол Пашинян,Генштаб,Царьград ТВ,Тирана,Армения,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители