Обзор иноСМИ: "Байден заранее проиграл Путину"

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Украина начала масштабные учения вблизи Крыма

Учения будут проходить в Херсонской области до 3 июня. ВСУ задействует для них испытательный полигон в Скадовском районе. В херсонской администрации заявили, что учения необходимы, чтобы ВСУ нарастила свои боевые возможности и смогла бороться с существующим угрозами национальной безопасности. Жителей области призвали не поддаваться панике. До этого в регионе прошли учения по выявлению диверсионно-разведывательных групп.

Волна смертей среди трудоголиков

По оценкам исследователей, в 2016 году из-за слишком длинного рабочего дня погибли 745 тысяч человек по всему миру, что на 29 процентов больше, чем в 2000 году. 72 процента погибших -мужчины; многие из них - жители Западно-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии, которые перерабатывали, когда им было 45 лет и больше. Риск инсульта у перерабатывающих людей повышается на 35 процентов, предупредили медики.