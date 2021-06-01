Обзор иноСМИ: "Байден заранее проиграл Путину"

«Байден заранее проиграл Путину»
Встреча президентов России и США
, которая пройдет 16 июня в Женеве, направлена на «восстановление предсказуемости и стабильности» американо-российских отношений, заявили в Вашингтоне. Портал The American Spectator пишет
, что в саммите нет смысла, если других целей у него нет - отношения стран предсказуемо и стабильно неблагополучны.
По версии The American Spectator, одной из тем переговоров станет инцидент с самолетом Ryanair в Минске
и арест журналиста Романа Протасевича
.
«Путин во время прогулки на яхте в Сочи тепло обнял Лукашенко. Он не собирается принуждать его к освобождению Протасевича. Это требование должно стать главным в повестке дня встречи Байдена. Об этом можно упомянуть, но Байден не станет подталкивать Путина, потому что ценит «стабильность и предсказуемость» < > гораздо больше, чем права человека», - подчеркнул портал.
Издание считает, что Байден
«заранее проигрывает» Путину перед встречей.
ЕС vs Лукашенко: «вся надежда на Путина»
Автор Deutschlandfunk Флориан Келлерманн назвал
президента России Владимира Путина ключевой фигурой в белорусском кризисе. По мнению автора, без Путина у Александра Лукашенко не было бы шансов остаться у власти, и Путин - единственный, кто может «что-то изменить».
На встрече в Сочи Путин и Лукашенко договорились о втором транше российского госкредита Минску - 500 миллионов долларов. Келлерманн подчеркнул, что этой суммы Лукашенко хватит максимум на два месяца, особенно если Евросоюз
наложит санкции на крупные госкомпании. По словам автора, о неидеальных отношениях политиков заставляет задуматься и отказ «Белавиа» летать в Крым. «Для этого Белоруссия сначала должна признать полуостров российским. Им не удалось уговориться даже об этой уступке со стороны Лукашенко», - отметил автор. По мнению Келлерманна, это связано с нежеланием Путина оказывать полную поддержку Лукашенко: возможно, российский президент примет финальное решение после встречи с главой США Джо Байденом.
Подводная мощь Россия: «Красный октябрь» возвращается?
Командующий ВМФ России Николай Евменев заявил о серьезном усилении Балтийского флота - прежде всего, подводными лодками. Это связано с «агрессивным» поведение балтийских соседей России и защитой газопровода «Северный поток-2»; помимо подлодок, флот пополнится беспилотниками и береговыми ракетными комплексами, пишет
польский журнал Do Rzeczy.
Балтийский флот может получить субмарины нового проекта 677 «Лада» и более старыми «Варшавянками». У «Лад» лучшие акустические характеристики, в будущем они получат привод, для работы которого не требуется воздух. Универсальные, они могут атаковать надводные и подводные цели и объекты на суше, устанавливать мины, защищать берег от высадки, развивать скорость в 20 узлов. Do Rzeczy отмечает, что пока российским подлодкам далеко до советских «Акул» с водоизмещением около 50 тысяч тонн и 20 межконтинентальными ракетами (по десять ядерных боеголовок на каждую). Именно с «Акулы» писалась книга «Охота за «Красным октябрем
», по которой позже сняли фильм.
Украина начала масштабные учения вблизи Крыма
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали масштабные учения по противовоздушной обороне во вторник, 1 июня. Об этом сообщает
УНИАН.
Учения будут проходить в Херсонской области до 3 июня. ВСУ задействует для них испытательный полигон в Скадовском районе. В херсонской администрации заявили, что учения необходимы, чтобы ВСУ нарастила свои боевые возможности и смогла бороться с существующим угрозами национальной безопасности. Жителей области призвали не поддаваться панике. До этого в регионе прошли учения по выявлению диверсионно-разведывательных групп.
Волна смертей среди трудоголиков
Специалисты Всемирной организации здравоохранения
и Международной организации труда пришли к выводу, что 55 и более рабочих часов в неделю - «серьезная угроза для здоровья». Об этом пишет
The New York Times со ссылкой на результаты исследования, проведенного организациями.
По оценкам исследователей, в 2016 году из-за слишком длинного рабочего дня погибли 745 тысяч человек по всему миру, что на 29 процентов больше, чем в 2000 году. 72 процента погибших -мужчины; многие из них - жители Западно-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии, которые перерабатывали, когда им было 45 лет и больше. Риск инсульта у перерабатывающих людей повышается на 35 процентов, предупредили медики.