"Выстрел себе в ногу": ФРГ о санкциях против Минска

После этого официальный представитель Белого Дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты вместе с Евросоюзом и другими союзниками готовят персональные санкции против белорусских должностных лиц из-за инцидента с самолетом Ryanair, который произошел 23 мая.

По словам главы комитета бундестага ФРГ, он всегда активно выступал за отмену санкций, введенных против России, так как они мешают экономике ФРГ и РФ, а также их дальнейшему сотрудничеству.