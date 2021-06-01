"Выстрел себе в ногу": ФРГ о санкциях против Минска

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс
. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич
был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега
, позже ее арестовали на два месяца. В Белоруссии
Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.