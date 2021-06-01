В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Зеленский заявил об угрозе «российского блицкрига»

Лера Букина
1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский видит угрозу «российского блицкрига» в случае обострения конфликта в Донбассе в связи с малой эффективностью переговоров в Нормандском формате. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Он подчеркнул, что стороны уже предприняли «важные шаги» в рамках Нормандского формата. Однако, по словам Зеленского, его участники все еще не хотят вести переговоры по иным темам, кроме как по ситуации на востоке Украины.
«Там нет речи ни о Крыме, ни о трубопроводе [«Северный поток — 2»], ни о гарантиях безопасности. Речь там не идет о нашем членстве в НАТО или о нашем партнерстве с альянсом», — заявил президент Украины.
Зеленский также отметил, что европейские лидеры придерживаются стратегии «осторожной дипломатии» в отношении российской стороны. По его словам, они не хотят называть ее одной из участниц конфликта. Глава государства опасается, что это может повлечь за собой расширение подконтрольных ополчению территорий «до административных границ Донецкой и Луганской областей».
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что угроза «агрессивных действий» со стороны РФ останется, несмотря на частичный отвод ее войск от границ республики.
В мире,Видео,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,НАТО,Украина,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители