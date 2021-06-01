Зеленский заявил об угрозе «российского блицкрига»

Он подчеркнул, что стороны уже предприняли «важные шаги» в рамках Нормандского формата. Однако, по словам Зеленского, его участники все еще не хотят вести переговоры по иным темам, кроме как по ситуации на востоке Украины.

Зеленский также отметил, что европейские лидеры придерживаются стратегии «осторожной дипломатии» в отношении российской стороны. По его словам, они не хотят называть ее одной из участниц конфликта. Глава государства опасается, что это может повлечь за собой расширение подконтрольных ополчению территорий «до административных границ Донецкой и Луганской областей».