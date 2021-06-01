По его словам, несмотря на «важные шаги», предпринятые всеми сторонами в рамках Нормандского формата, его участники по-прежнему не хотят обсуждать иные темы, кроме ситуации на востоке Украины.

Он добавил, что европейские лидеры избрали в отношении России стратегию «осторожной дипломатии» и не желают называть ее одной из участниц конфликта. Это может привести к расширению подконтрольных ополчению территорий «до административных границ Донецкой и Луганской областей», уверен глава государства.