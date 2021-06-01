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На Украине за сутки выявили 2137 случаев коронавируса

RT на русском
1 час назад
На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 2137 человек. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 204 631 случай COVID-19.
На Украине за сутки выявили 2137 случаев коронавируса
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщается на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Службы национальной безопасности и обороны.
За сутки на Украине умерли 50 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев достигло 50 699.
Всего в стране выздоровели от коронавируса 2 053 167 человек.
Ранее стало известно, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на Украине улучшается.
В мире,Украина,
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