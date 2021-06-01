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The Daily Telegraph: Рааб планирует обсудить Россию на саммите НАТО

RT на русскомиещё 2
37 минут назад
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в ходе саммита глав МИД и Минобороны стран НАТО намерен представить доклад, посвящённый «негативному поведению» России.
Рааб планирует обсудить Россию на саммите НАТО
Фото: EPAEPA
Об этом информирует газета The Daily Telegraph.
«Министр иностранных дел озвучит ряд возражений Великобритании против недавних действий России, включающих наращивание военных сил у границы с Украиной», — пишет издание.
Кроме того, на встрече министров стран НАТО Рааб также намерен адресовать России претензии в связи с причислением ключевых союзников к перечню «недружественных стран» и ограничением штата сотрудников в посольствах США и Чехии.
Глава британского МИД подчеркнул, что Великобритания намерена «неукоснительно» поддерживать союзников по НАТО и их ценности.
Ранее сообщалось, что главы МИД и Минобороны стран НАТО 1 июня обсудят ситуацию в Белоруссии, на Украине и в Афганистане.
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