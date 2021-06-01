Эрдоган: строительство альтернативы Босфору начнется в июне

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Объявление Эрдогана было сделано в то время, когда его поддержка упала до рекордно низкого уровня. По словам официальных лиц, 45-километровый (28-мильный) канал Стамбул будет стоить около 15 миллиардов долларов и свяжет Черное море с Мраморным морем.

Правительство заявляет, что это должно облегчить судоходство и снизить риск аварий в проливе Босфор, который разделяет самый большой город Турции.

Эрдоган делает ставку на то, что строительство канала и рост новых городов на его маршруте создадут тысячи рабочих мест и обеспечат богатство страны, что резко ускорит экономический рост и повернет вспять падение его популярности в преддверии президентских выборов 2023 года.