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Эрдоган: строительство альтернативы Босфору начнется в июне

BFM.RU
30 минут назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что строительство многомиллиардного канала — альтернативы стамбульскому проливу Босфор, начнется в конце июня, поскольку пандемия продолжает оказывать негативное влияние на слабую экономику страны, сообщает Bloomberg.
Эрдоган: строительство альтернативы Босфору начнется в июне
Фото: ТАССТАСС
Объявление Эрдогана было сделано в то время, когда его поддержка упала до рекордно низкого уровня. По словам официальных лиц, 45-километровый (28-мильный) канал Стамбул будет стоить около 15 миллиардов долларов и свяжет Черное море с Мраморным морем.
Правительство заявляет, что это должно облегчить судоходство и снизить риск аварий в проливе Босфор, который разделяет самый большой город Турции.
Эрдоган делает ставку на то, что строительство канала и рост новых городов на его маршруте создадут тысячи рабочих мест и обеспечат богатство страны, что резко ускорит экономический рост и повернет вспять падение его популярности в преддверии президентских выборов 2023 года.
Эрдоган заявил, что Турция не выйдет из Конвенции Монтрё 1936 года, но сказал, что военные корабли смогут использовать канал.
В мире,Реджеп Эрдоган,Bloomberg,Турция,
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