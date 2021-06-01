Эрдоган: строительство альтернативы Босфору начнется в июне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
заявил, что строительство многомиллиардного канала — альтернативы стамбульскому проливу Босфор, начнется в конце июня, поскольку пандемия продолжает оказывать негативное влияние на слабую экономику страны, сообщает Bloomberg.
Объявление Эрдогана было сделано в то время, когда его поддержка упала до рекордно низкого уровня. По словам официальных лиц, 45-километровый (28-мильный) канал Стамбул будет стоить около 15 миллиардов долларов и свяжет Черное море с Мраморным морем.
Правительство заявляет, что это должно облегчить судоходство и снизить риск аварий в проливе Босфор, который разделяет самый большой город Турции.
Эрдоган делает ставку на то, что строительство канала и рост новых городов на его маршруте создадут тысячи рабочих мест и обеспечат богатство страны, что резко ускорит экономический рост и повернет вспять падение его популярности в преддверии президентских выборов 2023 года.
Эрдоган заявил, что Турция не выйдет из Конвенции Монтрё 1936 года, но сказал, что военные корабли смогут использовать канал.