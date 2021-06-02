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В Южной Корее вновь выросла заболеваемость COVID-19

ИА Regnumиещё 1
37 минут назад
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 677 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
В Южной Корее вновь выросла заболеваемость COVID-19
Фото: ТАССТАСС
Из них 654 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в страну из-за границы. Центр фиксирует рост заболеваемости COVID-19 после трехдневного снижения. Эксперты не исключают, что это кратковременное снижение связано с уменьшением количества проведенных тестов на выявление коронавирусной инфекции на выходные дни.
Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 141 476. Также за минувшие сутки в стране скончались еще двое пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1965 человек.
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