В США высмеяли предупреждение Байдена Путину

Другие его поддержали: «Мировые лидеры уже хорошо знают, что Байден не сможет укусить, а его лай вовсе не пугает», «Джо дал Путину трубопровод, а Китаю отменил пошлины. Они вертят Байденом как хотят и знают, что его комментарии рассчитаны сугубо для американской прессы», «Эй, Джо, держу пари, Китай и Россия действительно трясутся от страха».