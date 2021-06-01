В США высмеяли предупреждение Байдена Путину

Другие его поддержали: «Мировые лидеры уже хорошо знают, что Байден не сможет укусить, а его лай вовсе не пугает», «Джо дал Путину трубопровод, а Китаю отменил пошлины. Они вертят Байденом как хотят и знают, что его комментарии рассчитаны сугубо для американской прессы», «Эй, Джо, держу пари, Китай и Россия действительно трясутся от страха».
Ранее стало известно, что Джо Байден на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным намерен поднять вопрос о соблюдении прав человека в РФ. Такое заявление политик сделал в ходе выступления в штате Делавэр по случаю Дня памяти, когда американцы вспоминают погибших военных.