Бразилия из-за COVID вводит запрет на въезд иностранцев

Отмечается, что с соответствующей инициативой ранее выступило Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa). О дате вступления запрета в силу не сообщается. По информации издания, в дополнительном издании официального вестника правительства Бразилии по этому вопросу будет опубликовано специальное постановление.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии за сутки выросло на 30 434 и составило 16 545 554. Умерли за сутки 860 пациентов с COVID-19, с начала пандемии — 462 791 человек.