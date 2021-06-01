Бразилия из-за COVID вводит запрет на въезд иностранцев

Отмечается, что с соответствующей инициативой ранее выступило Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa). О дате вступления запрета в силу не сообщается. По информации издания, в дополнительном издании официального вестника правительства Бразилии по этому вопросу будет опубликовано специальное постановление.