В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Бразилия из-за коронавируса вводит запрет на въезд иностранцев

ИА Regnumиещё 1
42 минуты назад
В Бразилии из-за угрозы распространения COVID-19 на неопределённый срок вводится запрет на въезд иностранцев любой национальности. Об этом 31 мая сообщает газета O Globo.
Бразилия из-за COVID вводит запрет на въезд иностранцев
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что с соответствующей инициативой ранее выступило Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa). О дате вступления запрета в силу не сообщается. По информации издания, в дополнительном издании официального вестника правительства Бразилии по этому вопросу будет опубликовано специальное постановление.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии за сутки выросло на 30 434 и составило 16 545 554. Умерли за сутки 860 пациентов с COVID-19, с начала пандемии — 462 791 человек.
В мире,Бразилия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители