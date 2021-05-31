Крайние меры: Китайцам разрешили иметь третьего ребенка

Граждане Китае
смогут заводить до трех детей — cоответствующий указ приняла компартия КНР. Таким образом власти стремятся затормозить стремительное старение страны. Эта мера носит скорее политический характер, нежели реально даст демографический и экономический результат – у китайцев изменились приоритеты, и они уже не хотят заводить много детей, говорят китаеведы. Впрочем, старение Китая не затормозит его экономический рост, уверены эксперты.
Власти Китая разрешили семейным парам иметь до трех детей — после того, как данные переписи показали резкое снижение рождаемости. По данным агентства «Синьхуа», это решение было одобрено председателем КНР Си Цзиньпином
на встрече высших должностных лиц Коммунистической партии
.
Помимо непосредственного снятия ограничений на репродуктивные права граждан предполагается ввести «поддерживающие меры», которые должны способствовать улучшению структуры населения страны, а также выполнения Китаем стратегии по активному преодолению старения населения и «сохранению преимуществ, обеспеченности человеческими ресурсами», уточняет агентство.
Маткапитал по-китайски
В 2016 году в Китае было принято решение ослабить запрет на рождение до двух детей для всех семей. Сейчас же, по итогам заседания постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммпартии Китая, делается акцент на «способствование и поддержку» рождаемости, обращает внимание китаевед и публицист Николай Вавилов
. По его словам, речь идет о введении субсидий, дискуссия о них в КНР идет на протяжении нескольких последних месяцев.
«Это связано с нулевым практически ростом китайского населения по итогам переписи 2020 года. Рост меньше одного процента – население близко к ситуации сокращения.
Усугубляется это тем, что выросла часть пожилого населения — из-за увеличения продолжительности жизни, и оно оказывает демографическое и социально-экономическое давление на молодое поколение»,– объяснил Вавилов.
Собеседник издания подчеркивает, что после реформы 2016 года в крупных городах только каждая десятая семья решилась завести второго ребенка, поэтому та инициатива правительства была признана абсолютно неэффективной. Во многом это связано с тем, что урбанизация населения Китая уже достигла 60%. В городах уровень стоимости жилья превышает цены в Восточной Европе и в России
, а цена обучения детей сравнима с аналогичными затратами в Италии
или Восточной Германии, замечает китаевед.
«В данный момент речь идет скорее о политическом решении, когда партия демонстрирует, можно сказать, милость, такой разворот к населению. Очевидно, что это мощный пропагандистский шаг.
До этого тех, кто решался на нарушение запрета и рожал 3-4 ребенка, ждал штраф до нескольких десятков тысяч долларов», — говорит Вавилов.
Он отмечает, что запрет во многом ударил по небогатому населению. В этом плане характерна история известного китайского режиссера Чжана Имоу: за нарушение политики рождаемости в 2014 году его оштрафовали на $1,2 млн, когда выяснилось, что у него до заключения брака уже было трое детей. Сумма штрафа была рассчитана на основании доходов и «социальных расходов» режиссёра и его жены.
Политика «одна семья – один ребенок» проводилась в Китае с 1979 и вплоть до 2015 годов с различными послаблениями. Так, в 2013 году было разрешено иметь двух детей парам, где один из супругов был единственным ребенком у своих родителей. Для остальных штраф за рождение второго ребёнка составлял 4-8 средних годовых доходов в регионе рождения. Правительство утверждало, что
огромное народонаселение приводит к истощению земельных, водных и энергетических ресурсов государства.
Существовавшая практика привела к социально-демографическим проблемам Китая, прежде всего, к гендерному перекосу – мальчиков рождалось гораздо больше, нежели девочек, объясняет председатель комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Китае Московской Торгово-промышленной палаты
(ТПП) Анна Бессмертная.
«Все хотели иметь сына, наследника и продолжателя рода, как в любой азиатской культуре. В поколении 30-летних людей есть огромный гендерный перекос, мальчиков намного больше, чем девочек, и Китай сейчас испытывает проблему в невестах», – рассказала эксперт «Газете.Ru».
Экономика непоколебима
Ограничение рождаемости привело к нехватке рабочих рук, прежде всего потому, что молодых работоспособных людей было физически меньше, объяснила представитель ТПП. Вдобавок, для единственного ребёнка каждая семья хотела лучшего будущего – детей старались отправить на обучение в престижные вузы, в том числе, за границу, чтобы они впоследствии имели более статусную работу. Из-за этого сейчас стремительно растет стоимость труда в Поднебесной, что негативно влияет на себестоимость произведенной в КНР продукции.
«Это привело, к тому что крупнейшие мировые производители стали уходить в другие страны – Индию, Бангладеш, Пакистан», – отмечает Бессмертная.
Нынешнее снятие ограничений на рождаемость в Китае даст о себе знать нескоро, как минимум, должно пройти около 15 лет, уверена Анна Бессмертная из Московской Торгово-промышленной палаты. Тогда сравняется гендерный перекос, и придет к балансу соотношение работоспособного населения и пенсионеров.
«Правительство КНР и не ставит пред собой цели нарастить число людей, потому что у них есть большие проблемы и с плодородными почвами.
Огромная проблема выращивать то количество еды, которое необходимо, чтобы прокормить население. Им нужно устранить перекосы и в этом плане они очень грамотно к этому вопросу подходят», – сказала Бессмертная.
В реформе деторождаемости есть много и внутренних политические моментов. Дело в том, что больше всего от ограничений страдали чиновники, которые в случае нарушения сразу же теряли работу, поэтому им приходилось строго соблюдать требования, знает китаевед Николай Вавилов. Таким образом Си Цзиньпин еще делает и послабление госаппарату. По словам ученого, в 2016 году снятие ограничение на второго ребенка лоббировал его политический оппонент, премьер госсовета Ли Кэцян
.
«Си Цзиньпин пытается часть номенклатуры политического аппарата переориентировать на себя», — объясняет Вавилов.
На китайскую экономику демография оказывает незначительное влияние, поскольку в стране идет ускоренная автоматизация и роботизация. Китай – номер один по вводу промышленных роботов.
«В долгосрочной макроэкономической перспективе из-за старения населения в Китае может сократиться только потребление.
Но эти тенденции могут быть компенсированы ростом доходов китайцев, роботизацией и превращением Китая в передовую экономическую державу, которая заменит США примерно к 2050 году»,– убежден Вавилов.
К 2030 году в Китае будет, как минимум, одна треть неработающего населения, что представляет угрозу для экономики, отмечает врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов
. Впрочем, правительство КНР предвидело этот риск, и решает эту проблему за счет перевода экономики страны на высокотехнологичные рельсы, поясняет он. Старения населения Китая может способствовать ускорению сотрудничеству России с самым большим соседом. Китайцы уже заинтересованы в размещении в других странах перерабатывающих производств.
«Как следствие, мы можем делать для них какое-то производство или различную первичную обработку. Китай уже сейчас перемещает некоторые заводы во Вьетнам и Индонезию», – сказал «Газете.Ru» Маслов. Он заметил, что это прежде всего касается загрязняющих предприятий, где не требуется больших интеллектуальных затрат.