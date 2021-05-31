Крайние меры: Китайцам разрешили иметь третьего ребенка

Граждане Китае смогут заводить до трех детей — cоответствующий указ приняла компартия КНР. Таким образом власти стремятся затормозить стремительное старение страны. Эта мера носит скорее политический характер, нежели реально даст демографический и экономический результат – у китайцев изменились приоритеты, и они уже не хотят заводить много детей, говорят китаеведы. Впрочем, старение Китая не затормозит его экономический рост, уверены эксперты.

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Власти Китая разрешили семейным парам иметь до трех детей — после того, как данные переписи показали резкое снижение рождаемости. По данным агентства «Синьхуа», это решение было одобрено председателем КНР Си Цзиньпином на встрече высших должностных лиц Коммунистической партии

Помимо непосредственного снятия ограничений на репродуктивные права граждан предполагается ввести «поддерживающие меры», которые должны способствовать улучшению структуры населения страны, а также выполнения Китаем стратегии по активному преодолению старения населения и «сохранению преимуществ, обеспеченности человеческими ресурсами», уточняет агентство.

Маткапитал по-китайски

В 2016 году в Китае было принято решение ослабить запрет на рождение до двух детей для всех семей. Сейчас же, по итогам заседания постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммпартии Китая, делается акцент на «способствование и поддержку» рождаемости, обращает внимание китаевед и публицист Николай Вавилов . По его словам, речь идет о введении субсидий, дискуссия о них в КНР идет на протяжении нескольких последних месяцев.

«Это связано с нулевым практически ростом китайского населения по итогам переписи 2020 года. Рост меньше одного процента – население близко к ситуации сокращения.



Усугубляется это тем, что выросла часть пожилого населения — из-за увеличения продолжительности жизни, и оно оказывает демографическое и социально-экономическое давление на молодое поколение»,– объяснил Вавилов.

Собеседник издания подчеркивает, что после реформы 2016 года в крупных городах только каждая десятая семья решилась завести второго ребенка, поэтому та инициатива правительства была признана абсолютно неэффективной. Во многом это связано с тем, что урбанизация населения Китая уже достигла 60%. В городах уровень стоимости жилья превышает цены в Восточной Европе и в России , а цена обучения детей сравнима с аналогичными затратами в Италии или Восточной Германии, замечает китаевед.

«В данный момент речь идет скорее о политическом решении, когда партия демонстрирует, можно сказать, милость, такой разворот к населению. Очевидно, что это мощный пропагандистский шаг.



До этого тех, кто решался на нарушение запрета и рожал 3-4 ребенка, ждал штраф до нескольких десятков тысяч долларов», — говорит Вавилов.

Он отмечает, что запрет во многом ударил по небогатому населению. В этом плане характерна история известного китайского режиссера Чжана Имоу: за нарушение политики рождаемости в 2014 году его оштрафовали на $1,2 млн, когда выяснилось, что у него до заключения брака уже было трое детей. Сумма штрафа была рассчитана на основании доходов и «социальных расходов» режиссёра и его жены.

Политика «одна семья – один ребенок» проводилась в Китае с 1979 и вплоть до 2015 годов с различными послаблениями. Так, в 2013 году было разрешено иметь двух детей парам, где один из супругов был единственным ребенком у своих родителей. Для остальных штраф за рождение второго ребёнка составлял 4-8 средних годовых доходов в регионе рождения. Правительство утверждало, что

огромное народонаселение приводит к истощению земельных, водных и энергетических ресурсов государства.

Существовавшая практика привела к социально-демографическим проблемам Китая, прежде всего, к гендерному перекосу – мальчиков рождалось гораздо больше, нежели девочек, объясняет председатель комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Китае Московской Торгово-промышленной палаты (ТПП) Анна Бессмертная.

«Все хотели иметь сына, наследника и продолжателя рода, как в любой азиатской культуре. В поколении 30-летних людей есть огромный гендерный перекос, мальчиков намного больше, чем девочек, и Китай сейчас испытывает проблему в невестах», – рассказала эксперт «Газете.Ru».

Экономика непоколебима

Ограничение рождаемости привело к нехватке рабочих рук, прежде всего потому, что молодых работоспособных людей было физически меньше, объяснила представитель ТПП. Вдобавок, для единственного ребёнка каждая семья хотела лучшего будущего – детей старались отправить на обучение в престижные вузы, в том числе, за границу, чтобы они впоследствии имели более статусную работу. Из-за этого сейчас стремительно растет стоимость труда в Поднебесной, что негативно влияет на себестоимость произведенной в КНР продукции.

«Это привело, к тому что крупнейшие мировые производители стали уходить в другие страны – Индию, Бангладеш, Пакистан», – отмечает Бессмертная.

Нынешнее снятие ограничений на рождаемость в Китае даст о себе знать нескоро, как минимум, должно пройти около 15 лет, уверена Анна Бессмертная из Московской Торгово-промышленной палаты. Тогда сравняется гендерный перекос, и придет к балансу соотношение работоспособного населения и пенсионеров.

«Правительство КНР и не ставит пред собой цели нарастить число людей, потому что у них есть большие проблемы и с плодородными почвами.



Огромная проблема выращивать то количество еды, которое необходимо, чтобы прокормить население. Им нужно устранить перекосы и в этом плане они очень грамотно к этому вопросу подходят», – сказала Бессмертная.

В реформе деторождаемости есть много и внутренних политические моментов. Дело в том, что больше всего от ограничений страдали чиновники, которые в случае нарушения сразу же теряли работу, поэтому им приходилось строго соблюдать требования, знает китаевед Николай Вавилов. Таким образом Си Цзиньпин еще делает и послабление госаппарату. По словам ученого, в 2016 году снятие ограничение на второго ребенка лоббировал его политический оппонент, премьер госсовета Ли Кэцян

«Си Цзиньпин пытается часть номенклатуры политического аппарата переориентировать на себя», — объясняет Вавилов.

На китайскую экономику демография оказывает незначительное влияние, поскольку в стране идет ускоренная автоматизация и роботизация. Китай – номер один по вводу промышленных роботов.

«В долгосрочной макроэкономической перспективе из-за старения населения в Китае может сократиться только потребление.



Но эти тенденции могут быть компенсированы ростом доходов китайцев, роботизацией и превращением Китая в передовую экономическую державу, которая заменит США примерно к 2050 году»,– убежден Вавилов.

К 2030 году в Китае будет, как минимум, одна треть неработающего населения, что представляет угрозу для экономики, отмечает врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов . Впрочем, правительство КНР предвидело этот риск, и решает эту проблему за счет перевода экономики страны на высокотехнологичные рельсы, поясняет он. Старения населения Китая может способствовать ускорению сотрудничеству России с самым большим соседом. Китайцы уже заинтересованы в размещении в других странах перерабатывающих производств.