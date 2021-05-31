Особый цинизм: МИ-6 уличили в помощи террористам

«Так, например, стало известно о состоявшейся некоторое время назад в идлибской зоне деэскалации близ КПП «Баб Аль-Хава» на сирийско-турецкой границе встрече главаря международного террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, террористическая группировка, запрещена в России), лидера пресловутой «Ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в России) Абу Мухаммеда Аль-Джулани с представителем британской разведки МИ-6, бывшим спецпосланником Великобритании по Ливии Джонатаном Пауэллом», – сказал источник РИА «Новости».
«Аль-Джулани было рекомендовано дать интервью одному из американских журналистов для создания положительного имиджа, возглавляемого им теральянса в интересах его последующей реабилитации», – добавил он.
«Хотели бы вновь напомнить тем, кто быстро забывает собственный горький опыт: «хороших» террористов не бывает, все попытки приручить их и кормить с руки, как правило, заканчиваются большой кровью невинных жертв», – заключил дипломатический источник.