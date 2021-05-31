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Британскую разведку обвинили в прямых контактах с лидерами террористов в Сирии

Деловая газета "Взгляд"
35 минут назад
Спецслужбы западных стран не только опосредованно, но и напрямую налаживают контакты с международными террористическими группировками, действующими в Сирии, сообщил дипломатический источник в Москве.
Особый цинизм: МИ-6 уличили в помощи террористам
Фото: ReutersReuters
«Так, например, стало известно о состоявшейся некоторое время назад в идлибской зоне деэскалации близ КПП «Баб Аль-Хава» на сирийско-турецкой границе встрече главаря международного террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, террористическая группировка, запрещена в России), лидера пресловутой «Ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещена в России) Абу Мухаммеда Аль-Джулани с представителем британской разведки МИ-6, бывшим спецпосланником Великобритании по Ливии Джонатаном Пауэллом», – сказал источник РИА «Новости».
По его словам, «особый цинизм этому событию придает то, что основной темой обсуждения стала возможность исключения ХТШ из списков террористических организаций».
Как отметил дипломат, «в этих целях британская сторона предложила ХТШ (запрещена в России) объявить об отказе от продолжения подрывной деятельности против западных стран и наладить с ними тесное сотрудничество.
«Аль-Джулани было рекомендовано дать интервью одному из американских журналистов для создания положительного имиджа, возглавляемого им теральянса в интересах его последующей реабилитации», – добавил он.
По словам источника, «к процессу ребрендинга «нусровцев» предполагается подключить ряд британских союзников, прежде всего США». Он также отметил, что достигнута договоренность о поддержании постоянного канала связи с международными террористами, признанными таковыми Советом Безопасности ООН.
«Хотели бы вновь напомнить тем, кто быстро забывает собственный горький опыт: «хороших» террористов не бывает, все попытки приручить их и кормить с руки, как правило, заканчиваются большой кровью невинных жертв», – заключил дипломатический источник.
В марте террористы группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) совершили 30 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.
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