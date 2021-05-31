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У задержанной в Минске Сапеги начались панические атаки

Вероника Полынина
28 минут назад
Россиянка София Сапега, задержанная в Минске вместе с сооснователем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем, испытывает панические атаки. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Подъем», рассказал ее адвокат Александр Филанович.
«С ее слов, чувствует себя нормально. Понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает», - сказал защитник россиянки.
Обвинения Софии Сапеги пока не предъявлены, однако она продолжает находиться в СИЗО. Суд в Белоруссии повторно отклонил жалобу адвокатов на ее задержание.
Как писал «Рамблер», 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту.
В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался один из основателей оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. Вместе с ним была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега.
В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам. СМИ писали, что Сапеге в Минске также вменяют организацию массовых беспорядков. В Telegram появилось видео, на котором она говорит, что является редактором канала «Черная книга Беларуси», где публикуется «личная информация» силовиков.
В мире,Видео,София Сапега,Роман Протасевич,ФСИН,Минск,
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