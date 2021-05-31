У задержанной в Минске Сапеги начались панические атаки

Россиянка София Сапега, задержанная в Минске вместе с сооснователем телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем , испытывает панические атаки. Об этом, как сообщает телеграм-канал «Подъем», рассказал ее адвокат Александр Филанович.

«С ее слов, чувствует себя нормально. Понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает», - сказал защитник россиянки.

Обвинения Софии Сапеги пока не предъявлены, однако она продолжает находиться в СИЗО . Суд в Белоруссии повторно отклонил жалобу адвокатов на ее задержание.

Как писал «Рамблер», 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту.

В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался один из основателей оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали. Вместе с ним была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега.