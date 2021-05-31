Лукашенко лишат университетского звания за "неуважение Украины"

Как отмечает издание, Лукашенко стал почетным доктором КНУ Шевченко 2 ноября 2009 года. Идея лишить его этого звания появилась еще в августе 2020 года во время протестов в Белоруссии, однако тогда она не была поддержана из-за того, что такой процедуры в университете просто не существует. Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК
республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа 2020 года. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке.