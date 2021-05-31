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Украинский университет рассмотрит вопрос лишения Лукашенко звания почетного доктора

Газета.Ru
1 час назад
Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров заявил, что ученый совет вуза 7 июня рассмотрит вопрос о лишении президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного доктора. Об этом он заявил на пресс-конференции во время форума "Украина 30. Образование и наука", передает издание "Новое время".
Лукашенко лишат университетского звания за "неуважение Украины"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Там основаниями является нарушение прав человека, неуважение к государству Украина. 7 июня будет заседание ученого совета университета, на котором будет два вопроса: утверждение процедуры и лишение статуса почетного доктора Александра Лукашенко", — рассказал он.
Как отмечает издание, Лукашенко стал почетным доктором КНУ Шевченко 2 ноября 2009 года. Идея лишить его этого звания появилась еще в августе 2020 года во время протестов в Белоруссии, однако тогда она не была поддержана из-за того, что такой процедуры в университете просто не существует. Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа 2020 года. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке.
В мире,Александр Лукашенко,Центризбирком России,Беларусь,Украина,
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