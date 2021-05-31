«Сильнее страха ядерной войны»: в США указали на роль русского языка

Американский ученый-языковед Клинт Уолкер в своей лекции на площадке TED посетовал, что жители США по-прежнему не могут научиться понимать русских, и объяснил слова президента России о роли языка. Об этом пишет «Царьград».

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Уолкер рассказал слушателям о своем опыте учебы в СССР и изучении русского языка.

«В наше время американцы по-прежнему не могут научиться понимать русских», - отметил он.

Он вспомнил, что боялся ядерной войны и рассказал, что почувствовал, впервые приехав в Советский Союз.

«Но сильнее страха ядерной войны я помню восхищение той огромной страной, которая называлась Советский Союз», - заявил ученый.

Он также отметил, что президент России Владимир Путин не зря отвел особую роль русскому языку в современном мире. По его словам, именно язык и произведения классической русской литературы помогают «заглянуть в загадочную русскую душу».

«Рамблер» писал, что ранее в Финляндии отметили популярность «Тотального диктанта» в России, в котором в этом году приняли участие около 690 тысяч человек. По мнению журналистов «Helsingin Sanomat», россияне гордятся своей литературой, а хороший уровень владения русским языком является признаком образованного человека.