«Сильнее страха ядерной войны»: в США указали на роль русского языка

Американский ученый-языковед Клинт Уолкер в своей лекции на площадке TED посетовал, что жители США
по-прежнему не могут научиться понимать русских, и объяснил слова президента России о роли языка. Об этом пишет
«Царьград».
Уолкер рассказал слушателям о своем опыте учебы в СССР и изучении русского языка.
«В наше время американцы по-прежнему не могут научиться понимать русских», - отметил он.
Он вспомнил, что боялся ядерной войны и рассказал, что почувствовал, впервые приехав в Советский Союз.
«Но сильнее страха ядерной войны я помню восхищение той огромной страной, которая называлась Советский Союз», - заявил ученый.
Он также отметил, что президент России Владимир Путин
не зря отвел особую роль русскому языку в современном мире. По его словам, именно язык и произведения классической русской литературы помогают «заглянуть в загадочную русскую душу».
«Рамблер» писал, что ранее в Финляндии отметили популярность «Тотального диктанта» в России, в котором в этом году приняли участие около 690 тысяч человек. По мнению журналистов «Helsingin Sanomat», россияне гордятся своей литературой, а хороший уровень владения русским языком является признаком образованного человека.
При этом эксперты, опрошенные изданием, обратили внимание на то, как говорит президент России Владимир Путин, заметив, что в его речи нет ошибок, однако часто используются народные выражения.