Китай окажет помощь Сирии

В послании говорится, что "Китай и Сирия - традиционно дружественные государства, Сирия была одной из первых арабских стран, установивших дипломатические отношения с Китаем". "Я придаю важное значение развитию китайско-сирийских отношений и готов работать вместе с президентом Асадом, чтобы использовать [отмечаемое в этом году] 65-летие установления дипломатических отношений для дальнейшего продвижения двусторонних связей и достижения еще больших успехов", - заявил председатель КНР в телеграмме.
27 мая председатель Народного совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабаг объявил, что победу на выборах президента страны, которые прошли 26 мая, одержал Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей. Срок президентских полномочий, согласно конституции 2012 года, составляет семь лет. Предыдущие выборы состоялись в 2014 году, на них Асад получил поддержку 88,7% избирателей.