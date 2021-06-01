Китай окажет помощь Сирии

В послании говорится, что "Китай и Сирия - традиционно дружественные государства, Сирия была одной из первых арабских стран, установивших дипломатические отношения с Китаем". "Я придаю важное значение развитию китайско-сирийских отношений и готов работать вместе с президентом Асадом, чтобы использовать [отмечаемое в этом году] 65-летие установления дипломатических отношений для дальнейшего продвижения двусторонних связей и достижения еще больших успехов", - заявил председатель КНР в телеграмме.