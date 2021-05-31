Шпионские игры: кто помогал спецслужбам США следить за Меркель

Так, США был предоставлен доступ на специальную станцию возле Копенгагена , откуда осуществлялась прослушка . Там можно было подключиться к подводным кабелям интернет-провайдеров.

Впервые о том, что США шпионили за своими союзниками, стало известно в 2013 году, с тех пор скандал обрастал новыми подробностями. И вот теперь журналисты получили доступ к отчетам, в которых подробно рассказывается о поддержке, оказываемой АНБ Службой военной разведки Дании.

Норвегии, Нидерландов, Так, выяснилось, что правительство Дании узнало о причастности собственных секретных служб к скандалу с АНБ не позднее 2015 года. Расследование этого дела началось после разоблачений бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена . Как оказалось, датские спецслужбы помогали АНБ следить не только за ведущими политиками Швеции Франции и Германии, но за датскими государственными ведомствами (министерствами финансов и иностранных дел), одной оборонной компанией. Более того, они сотрудничали с АНБ в шпионских операциях против правительства самих США.

Обнаружив, насколько далеко зашло сотрудничество между разведывательными службами двух стран, датское правительство заставило все руководство Службы военной разведки уйти в отставку в 2020 году.

По мнению датского эксперта по операциям секретных служб Томаса Вегенера Фрииса, датские спецслужбы стояли перед выбором, с какими глобальными партнерами работать более тесно.

"Они приняли четкое решение работать с американцами и против их европейских партнеров", - заявил он NDR.

Американская разведывательная служба АНБ с помощью Дании шпионила за ведущими политиками и высокопоставленными чиновниками Швеции. Об этом стало известно журналистам SVT Nyheter, которые сообщили об этом 30 мая. Данную информацию также получили журналисты других СМИ из третьих стран (Danmarks Radio, NRK, NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung и Le Monde).

Новый данные появились в ходе секретного расследования под кодовым названием «Данхаммер», проведенного Службой разведки вооруженных сил Дании (FE). В ходе расследования был проанализирован сбор данных, проводимый Агентством национальной безопасности на территории Дании в 2012 и 2014 годах.

Раскрытие информации основано на информации из девяти различных источников, каждый из которых имел доступ к секретной информации датской разведки. Вся информация подтверждается несколькими независимыми источниками, отмечают журналисты. Большинство источников подтвердили Danmarks Radio, что названные шведские политики и высокопоставленные чиновники были мишенью для шпионажа.

SVT Nyheter посредством Danmarks Radio задала вопрос источникам на условиях анонимности о проведении слежки за шведскими чиновниками.

Один из них заявил следующее:

«Я понял, что АНБ, сотрудничая с FE, шпионило за шведским бизнесом и определенными шведскими политиками. Другой источник утверждает, что речь идет о «политиках в тех областях, которые обычно интересуют спецслужбы». Из источников не удалось получить ответ о скольких шведских политиках или официальных лицах идет речь, или о том, как их зовут. Мы не знаем, кого именно прослушивали», — говориться в материале SVT Nyheter.

Отмечается, что шпионаж проводился посредством прослушки оптоволоконных кабелей.

20 мая министр обороны Швеции Петер Хультквист узнал от журналистов телеканала SVT о том, что американское АНБ прослушивало представителей шведского бизнеса и высокопоставленных чиновников и политиков в Швеции с территории Дании. После того, как новостная служба SVT Nyheter сообщила о данной информации общественности 30 мая, вечером того же дня Хультквист пришел в студию SVT, чтобы прокомментировать разоблачение деятельности американской разведки.

«Как только я узнал, что это информация существует, я связался с датским министром. Я думаю, что наш сигнал датскому правительству дошел до адресата. Датчане заявили, что подслушивать союзников недопустимо. На официальном уровне мы также поддерживаем контакты с Германией, Францией и Соединенными Штатами», — отметил Хультквист.

Согласно разоблачению журналистов, министр обороны Дании Трине Брамсен узнала о факте слежки еще прошлым летом, но не проинформировала своего шведского коллегу.

«Мы хотим получить все карты на стол. Я считаю это незавершенным», — подчеркнул министр.



«Должна ли была ваша датская коллега сообщить вам, как только она получила информацию?», — спросил журналист.



«Задайте этот вопрос датской стороне», — сказал Хульквист.



«А правительство [Швеции] вообще тогда знает, кого США прослушивают через шведские кабели?», — спросил журналист.



«Так, теперь мы подошли к тем вопросам, которые обусловлены секретностью. Мы не ведем деятельность, направленную против других северных стран. Мы не ведем никакой деятельности, направленной против датских или норвежских политиков», — сказал Хульквист.



«То есть мы должны верить вашим словам так же, как датчане верят своему правительству?», — уточнил сотрудник СМИ.



«Это не нечто, на что просто так смотрят сквозь пальцы и не воспринимают всерьез», — парировал министр.



«Если имела место ошибка и она стала известна, ее, конечно же, нужно исправлять», — добавил Хультквист.

Министр обороны Дании Трине Брамсен на фоне появившихся в СМИ данных о шпионаже за канцлером ФРГ Ангелой Меркель и другими политиками заявила, что действия против союзников Дании неприемлемы и Копенгаген придерживается этого принципа.

Reuters

«Правительство Дании не будет комментировать спекуляции в средствах массовой информации относительно наших разведывательных служб. Позиция датского правительства ясна – систематические нападки на наших близких союзников неприемлемы. Это устоявшийся принцип, которого придерживаются датские власти», – передает РИА «Новости» заявление Брамсен.

Потенциальный факт слежки США за европейскими политиками очень серьезен, соответствующую информацию необходимо проверить, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

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«Это очень серьезно. Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой», – сказал Бон в эфире радиостанции France Info, передает ТАСС.

«Для немцев это неприятная новость, но она никого не удивляет», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар , комментируя сообщения о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель

РИА Новости

«В Германии об этом расследовании полно публикаций, но они не содержат критики. Такие новости мало кого удивляют. Все привыкли к тому, что американцы используют всех кого не лень – и организации, и страны – ради своих интересов», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт признался, что удивлен отсутствием серьезной критики со стороны немецкого правительства в адрес Дании. «Это неприятная новость для немцев. Им не доверяют. Но ничего нового в этом нет, немцы все равно ничего не могут изменить», – констатировал политолог.

Рар также допустил, что публикация данных о слежке в европейских СМИ может оказаться фоном к встрече президентов России и США.

«Некоторые европейцы боятся возможных договоренностей Байдена с Путиным по неизвестным для них вопросам. Также я не исключаю, что таким образом кто-то решил нанести удар по Германии», – полагает Рар.

Абсурд, гротеск и что-то походящее на фарс — именно так отреагировал один из видных представителей «Социал-демократической партии Германии» Пеер Штайнбрюк на тот факт, что американская разведка АНБ через Данию шпионила за многими европейскими политиками. В их число вошли Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Журналисты выяснили, что американская разведывательная служба АНБ с территории Дании шпионила за ведущими политиками и высокопоставленными чиновниками в нескольких европейских странах в 2012 и 2014 годах, включая Швецию. SVT Nyheter смогли раскрыть это вместе с Danmark Radio, NRK, NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung и Le Monde 30 мая.

Целями являлись Норвегия, Дания, Швеция и Германия. В Германии появилось три главных имени в связи со шпионским скандалом: канцлер Ангела Меркель, тогдашний министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер (ныне президент) и лидер оппозиции Пеер Штайнбрюк (ранее также министр финансов).

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«То, что дружественные спецслужбы подслушивают и шпионят за лидерами других стран, — это довольно гротескно. С политической точки зрения, я считаю, что это настоящий скандал», — заявил Штайнбрюк немецкому изданию WDR.

Бывший сотрудник американских cпецслужб Эдвард Сноуден считает, что президент США Джо Байден был вовлечен в скандал со слежкой Вашингтона за европейскими политиками, и призвал к полному раскрытию информации об инциденте.

Reuters

«Байден хорошо подготовлен к тому, чтобы ответить за это, когда он посетит Европу в ближайшее время, так как он, конечно, был глубоко вовлечен в этот скандал в первый раз. Должно быть четкое требование о полном раскрытии информации не только со стороны Дании, но и ее старшего партнера», – написал Сноуден в Twitter.

«Публикация этих данных дает дополнительный козырь российской стороне в переговорах с США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов , комментируя сообщения о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.

РИА Новости

«Опубликованные данные осложняют позиции Джо Байдена и дают дополнительный козырь российской стороне для обвинения американского партнера в проведении незаконных разведывательных операций против своих союзников», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, говоря о связи между шпионским скандалом и грядущим саммитом глав государств России и США.



«Но я не думаю, что это событие серьезным образом повлияет на ход самой встречи», – добавил Кортунов. По его мнению, «для России в этой ситуации важно понять, что отношения между США и Евросоюзом не безоблачны, более того, они становятся все более сложными и противоречивыми».

«Кроме того, в публикации такого расследования могут быть заинтересованы различные политические силы внутри самой Германии, – полагает эксперт. – Во-первых, чем ближе выборы в Бундестаг, тем активнее ведется политическая борьба между кандидатами. И, конечно, среди них есть силы, заинтересованные в нанесении максимального ущерба правящему блоку ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер Ангела Меркель. Такое попустительство со стороны коалиции может быть воспринято избирателями негативно».

Во-вторых, считает Кортунов, это может быть выгодно и сторонникам политической автономии Евросоюза.

«Они недовольны тем, что после прихода новой администрации в США европейские политические элиты отказались от попыток дистанцироваться от Вашингтона. И для этой группы политиков данные о том, что США с помощью Дании прослушивали лидеров ФРГ – своеобразный подарок, поскольку на этой почве становится возможным вновь поднять вопрос о неуважении США к суверенитету своих европейских партнеров», – отметил эксперт.

Иной точки зрения придерживается главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов . Он считает, что появление новых фактов не связано с политическими интересами различных элит.