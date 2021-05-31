Помог Кремлю: вице-премьер Чехии случайно раскрыл агентов в России

Утверждается, что 19 апреля Гамачек сообщил в эфире, что спецслужбы Чехии непосредственно до того, как стали известны подробности о взрывах на военных складах в чешской деревне Врбетице, срочно стали отзывать своих сотрудников из России. По данным издания, глава МИД республики заявил, что не имеет права распространять сведения о работе разведки за рубежом.

«У вице-премьера и министра внутренних дел возникла дальнейшая проблема. Согласно специалистам в сфере безопасности, он, очевидно, поставил под угрозу работу чешских спецслужб за границами [Чехии] и своим заявлением даже мог помочь Кремлю раскрыть чешских агентов [действующих в России]», — говорится в статье «Списка».

Издание цитирует слова Гамачека, которые он сказал спустя два дня после заявления Праги об инциденте во Врбетице.

Тогда политик сообщил, что за несколько дней до придания огласке инцидента он до ночи находился в министерстве иностранных дел вместе с главой чешских спецслужб.

globallookpress.com

«Мы делали все, чтобы те люди, о которых сейчас говорите, не должны были [покидать Россию] ни спецбортом, ни на автомобилях, чтобы просто о них российская сторона не знала и [они] спокойно исчезли, так как им, наверно, не угрожала бы только высылка [из РФ]», — приводятся слова вице-премьера.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

Москва в свою очередь отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Болгарский торговец оружием, владелец фирмы EMKO Эмилиян Гебрев, чьи склады во Врбетице взорвались 2014 году, рассказал о том, что за боеприпасы там хранились.

Он утверждает, что это были боеприпасы времен Варшавского договора, которые не предназначались для продажи.

Об этом Гебрев заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

Reuters

"Мы хранили там старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике", - сказал предприниматель.

По словам Гебрева, его фирма нуждалась в этих образцах оружия "для дальнейшего производства".

Инцидент с высылкой сотрудников российского посольства из Праги является уникальным, поэтому остаётся надеяться на то, что отношения между РФ и Чехией восстановятся скорее рано, чем поздно. Об этом заявил бывший чехословацкий дипломат Станислав Суя, понадеявшись, что в вопросе восстановления отношений роль сыграет так называемое русское великодушие. Его слова передаёт газета Haló noviny.

Дипломат сказал, что указанный инцидент войдёт в историю. Однако запомнится он как «срежиссированная аномалия с так называемой безошибочной версией». По словам Суи, обвинения РФ в причастности к взрывам складов во Врбетице голословны, так как нет никаких доказательств причастности Москвы к произошедшему. Подобное редко случалось даже в период холодной войны, заметил чех. Однако даже тогда не было принято высылать дипломатов из страны.

Также Суя высказался относительно недавнего призыва чешских властей выслать из каждой страны ЕС хотя бы по одному представителю РФ. Этот шаг он оценил как «доморощенную дипломатию, похожую на мольбу», подчеркнув, что кризис в отношениях между странами будет долгим и отразится на экономических связях.

Я знаю, что русские благодаря своей широкой славянской душе бывают очень великодушны, они уже не раз сталкивались с подобными обвинениями и оскорблениями с разных сторон. Говорят, в России распространилось выражение «Бывали хуже времена, но не было подлее», — добавил дипломат.

Посольство Чехии в Москве для сокращения состава дипмиссии на паритетных началах уволило 71 принятого на месте работника с российской стороны. По словам представителя МИДа республики Эвы Давидовой, до конца месяца в посольстве сократят еще восемь россиян.

«Извещение об увольнении получил 71 нанятый на месте работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре», - цитирует Давидову чешское издание Irozhlas.

По ее словам, количество оставшихся местных работников в соответствии с решением российской стороны составит 19 человек. Таким образом, общее количество уволенных составит 79 человек.

Ранее правительство РФ утвердило перечень недружественных иностранных государств. Согласно постановлению, Чехия может нанимать в свои диппредставительства не более 19 россиян, а США - не имеют права на это вовсе.

Пятьдесят четыре сотрудника посольства РФ в Чехии, попавшие под инициированное чешской стороной сокращение штатов дипломатических представительств России в Праге и Чехии в Москве, в субботу покинули страну. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин.

"Первая группа, состоящая из 54 попавших по инициативе чешской стороны под сокращение сотрудников посольства РФ в Праге вместе с членами семей, покинула территорию Чехии, - сказал он. - Они вылетели из Праги в Москву спецбортом летного отряда "Россия".