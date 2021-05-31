В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Украина закрывает работу пропускного пункта на границе с Крымом

РИА Новости Крым
1 час назад
Украинская сторона в одностороннем порядке временно закрывает пункт пропуска "Чаплынка" ("Перекоп" с российской стороны - ред.), находящейся на границе с Крымом. Об этом говорится на сайте облгосадминистрации Херсонской области.
Украина приостановит работу ПП на границе с Крымом с 7 июня
Фото: РИА Новости КрымРИА Новости Крым
"С 7 июня на протяжении 14 дней будет приостановлена работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Чаплынка". Связанно это с проведением ремонтных работ", - говорится в сообщении украинской стороны.
В комментарии РИА Новости Крым адвокат, член-корреспондент РАЕН Янис Юкша отметил, что Киев должен был официально предупредить российскую сторону о том, что один из пунктов пропуска будет временно закрыт для проведения необходимых работ.
"Если говорить о нормах международного права, которые Украина игнорирует, то Киев должен был оповестить сопредельное государство о том, что пункт пропуска временно приостанавливает работу. Да, Украина не признает Крым частью России и не признает госграницу РФ, но в рамках международного права достаточно, чтобы территорию признало одно из государств", - сказал Юкша.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, по данным Пограничного управления ФСБ России по РК, через три пункта пропуска на границе Украины и полуострова с начала 2021 года прошли более 140 тысяч человек и 17,5 тысяч транспортных средств.
В мире,Янис Юкша,РИА Новости,Республика Крым,Украина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители