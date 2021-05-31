Украина приостановит работу ПП на границе с Крымом с 7 июня

"С 7 июня на протяжении 14 дней будет приостановлена работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Чаплынка". Связанно это с проведением ремонтных работ", - говорится в сообщении украинской стороны.
"Если говорить о нормах международного права, которые Украина игнорирует, то Киев должен был оповестить сопредельное государство о том, что пункт пропуска временно приостанавливает работу. Да, Украина не признает Крым частью России и не признает госграницу РФ, но в рамках международного права достаточно, чтобы территорию признало одно из государств", - сказал Юкша.