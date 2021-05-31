Бельгия арестовала активы двух россиян

Власти Бельгии Латвии арестовали активы двух россиян, в рамках дела об отмывании денег, по которому был арестован российский аудитор Сергей Магнитский . Об этом в понедельник, 31 мая, пишет EuObserver.

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Власти двух стран арестовали активы россиян Сергея Медведева и Ирины Тёркиной. Судья Бруно де Хус изъял около 400 тысяч фунтов стерлингов из доходов от продажи квартиры в бельгийском городе Антверпен . Официальные лица уже подтвердили арест активов. Местонахождение россиян на данный момент неизвестно.

Юрист Карел де Меэстер заявил в разговоре с журналистами, что судью попросили назначить проведение дополнительного расследования в рамках дела об отмывании денег. Отмечается, что проданная россиянами квартира была шикарным дуплексом в старинной части бельгийского города.

Сергей Магнитский — российский аудитор, работавший в консалтинговой компании Firestone Duncan, оказывавшей услуги Hermitage Capital. В 2008 году он был арестован и умер в изоляторе «Матросская Тишина». Арест и смерть Магнитского связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов и выводу денег из страны, организованные российскими чиновниками. Власти Российской Федерации это отрицают и считают Магнитского причастным к коррупции.

«Акт Магнитского», изначально предусматривавший применение санкций в отношении должностных лиц России, виновных в нарушении прав человека на родине, с 2016 года стал распространяться и на другие страны. Позднее «законы Магнитского» были приняты в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, также подобные законопроекты рассматриваются ещё в нескольких странах.