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«У Кремля подгорает»: В Киеве появились плакаты с оскорблениями Москвы

Лера Букина
12 минут назад
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко развесил в Киеве плакаты с текстом, оскорбляющим Москву.
В Киеве появились плакаты с оскорблениями Москвы
Фото: скриншот Youtube.comскриншот Youtube.com
Соответствующие снимки были опубликованы на его странице в Facebook.
На билбордах, которые приурочены к Дню Киева, изображаются надписи «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали».
"Помните, что Киев уже был известен на весь мир, когда в Москве еще жабы квакали. Я уверен, что у Кремля от этого подгорает, но мы никогда не позволим забыть об этом. Правда за нами!" — написал Гончаренко на своей странице в соцсети.
Он выразил уверенность, что Москва не одобряет факта присутствия всего перечисленного в истории. Однако он заявил, что «украинцы не сдадутся, потому что на их стороне правда».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Украина призвала к сохранению санкций против «Северного потока - 2».
В мире,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,Москва,Киев,
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