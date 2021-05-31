В Киеве появились плакаты с оскорблениями Москвы

Фото: скриншот Youtube.com скриншот Youtube.com

Соответствующие снимки были опубликованы на его странице в Facebook.

На билбордах, которые приурочены к Дню Киева, изображаются надписи «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали».

"Помните, что Киев уже был известен на весь мир, когда в Москве еще жабы квакали. Я уверен, что у Кремля от этого подгорает, но мы никогда не позволим забыть об этом. Правда за нами!" — написал Гончаренко на своей странице в соцсети.

Он выразил уверенность, что Москва не одобряет факта присутствия всего перечисленного в истории. Однако он заявил, что «украинцы не сдадутся, потому что на их стороне правда».