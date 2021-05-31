Ресторан в США отказал в обслуживании белым людям

Американский ресторан Missouri Popeyes попал под следствие из-за информационного листка, на котором говорилось: «Мы оставляем за собой право отказать в обслуживании белым людям». Об этом сообщило издание Daily Mail.

Фото: votp_news / instagram votp_news / instagram

Власти проводят расследование по факту вандализма, полиция отметила, что вывеска якобы была размещена «без ведома представителей бизнеса». Дело в том, что в городе уже несколько недель неизвестные раскрашивают вывески ресторанов аэрозольной краской, но такое произошло впервые.

И хотя власти пообещали разобраться, американцев было уже не остановить: все, кто видел эту вывеску в соцсетях требовали подать в суд на ресторан, потому что он «отказал в обслуживании белым людям, а значит проявил анти-белый расизм».

Подайте на них в суд. Это незаконно! — написала bonnie white.

«Держу пари, они долго не останутся открытыми», «Это чёртов расизм», «Мы возвращаемся в 1700-е годы, судим о людях по цвету их кожи», писали пользователи.

Впрочем нашлись и те, кто призвал к спокойствию и назвал очевидным тот факт, что записка фальшивая, и повесили её, чтобы спровоцировать людей.