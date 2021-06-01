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НАТО поддержало позицию ЕС по инциденту с самолетом Ryanair в Минске

Газета.Ruиещё 6
36 минут назад
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок занимает единую с Евросоюзом позицию по инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи глав МИД Североатлантического альянса, передает РИА "Новости".
Как отметил Столтенберг, страны-члены НАТО призвали провести расследование данного инцидента, "который нарушил международные правила гражданской авиации и права человека".
По его словам, они также четко заявили, что арестованные основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега, должны быть освобождены.
Генсек альянса также отметил поддержку санкций против Белоруссии, о которых ЕС объявил после инцидента в Минске. 23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс.
Находившийся на его борту Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также сообщалось о задержании Сапеги. В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков.
Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским. Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией.
Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров. Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании "Белавиа". Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией. Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая. Великобритания также запретила белорусским авиакомпаниям летать через свое воздушное пространство.
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