Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок занимает единую с Евросоюзом позицию по инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске . Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам виртуальной встречи глав МИД Североатлантического альянса, передает РИА "Новости".

Как отметил Столтенберг, страны-члены НАТО призвали провести расследование данного инцидента, "который нарушил международные правила гражданской авиации и права человека".

Генсек альянса также отметил поддержку санкций против Белоруссии, о которых ЕС объявил после инцидента в Минске. 23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс.

Находившийся на его борту Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также сообщалось о задержании Сапеги. В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским. Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией.