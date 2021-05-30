Агенты США прослушивали телефон Меркель

Участие Дании заключалось в том, что власти страны предоставили американцам неограниченный доступ к специальной станции возле Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка . Оттуда агенты США могли врезаться в подводные кабели интернет-провайдеров.

В нём было сказано, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии.