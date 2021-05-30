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Дания помогала США шпионить за Меркель

Newsru.com
17 минут назад
Крупнейшая ежедневная газета Германии Süddeutsche Zeitung выяснила, что американское агентство национальной безопасности (АНБ) использовало информацию, которую ему передавала Дания, для слежки за рядом европейских политиков в 2012-2014 годах.
Агенты США прослушивали телефон Меркель
Фото: ReutersReuters
Специально слежку установили за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Их телефоны прослушивали, пишет газета.
Участие Дании заключалось в том, что власти страны предоставили американцам неограниченный доступ к специальной станции возле Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка . Оттуда агенты США могли врезаться в подводные кабели интернет-провайдеров.
Но, как выяснилось, слежку вели не только за немецкими политиками, но и за самой Данией, в частности за МИД и Минфином страны. Также под прослушку попала одна компания в секторе военно-промышленного комплекса.
Однако, по данным газеты, датское правительство узнало о столь тесном сотрудничестве с американцами самое позднее с 2015 года. Об этом говорилось в секретном докладе, который предоставили предавителям кабмина в связи с информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом.
В нём было сказано, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что за её семьёй организовали слежку. И сделал это якобы глава МВД республики Павел Войку.
В мире,Эдвард Сноуден,Франк-Вальтер Штайнмайер,Ангела Меркель,АНБ,Минфин,МИД,МВД,Дания,Соединенные Штаты,Германия,
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