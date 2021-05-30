В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

МИД Белоруссии объяснил, почему самолет Ryanair сел в Минске

Газета.Ru
53 минуты назад
Глава белорусского МИД Макей заявил, что пилоты Ryanair могли посадить самолет в Вильнюсе, но выбрали Минск. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсант».
"Принял иное решение": Экипаж Ryanair мог пересечь границу Белоруссии
Фото: ReutersReuters
«Если бы экипаж принял решение о посадке в Вильнюсе, он мог бы спокойно пересечь границу и приземлиться в Вильнюсе. Но он принял иное решение, и после этого был поднят в воздух для сопровождения истребитель», — сказал Макей.
Он заявил, что истребитель не принуждал экипаж сажать самолет. По словам Макея, сначала появилось сообщение о минировании, дальше диспетчеры предупредили самолет, после чего экипаж принимал решение о посадке и проводил переговоры с руководством Ryanair и с аэропортом Вильнюса.
По словам глава МИД Белоруссии, власти страны не знали, что на борту судна находятся основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега.
В мире,София Сапега,Роман Протасевич,МИД,Газета "Коммерсантъ",Вильнюс,Минск,Беларусь,
88
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители