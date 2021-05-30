"Принял иное решение": Экипаж Ryanair мог пересечь границу Белоруссии

Он заявил, что истребитель не принуждал экипаж сажать самолет. По словам Макея, сначала появилось сообщение о минировании, дальше диспетчеры предупредили самолет, после чего экипаж принимал решение о посадке и проводил переговоры с руководством Ryanair и с аэропортом Вильнюса.