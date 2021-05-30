Лукашенко может помиловать спутницу Протасевича

После этого, по словам дипломата, возможны различные варианты. Россиянка может быть помилована по решению главы государства или отбывать наказание на территории РФ.

При этом точных сроков рассмотрения дела Макей не назвал, заявив, что всё будет зависеть от того, какими материалами располагает следствие и какая существует доказательная база.