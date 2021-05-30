Бывший повар Кремля рассказал об отличии Путина от Медведева

Риго приехал в Россию
в 2004 года, выучил русский язык, женился на россиянке и был нанят Кремлем для проведения банкетов под председательством глав государства Владимира Путина и Дмитрия Медведева. В Кремле он проработал до 2012 года.
Издание отмечает, что повар не может рассказывать много о своей работе, так как есть понятие государственной тайны. Но он смог рассказать, что Путин имеет пристрастие к мясу, а Медведев, наоборот, больше предпочитает рыбу - под кисло-сладким соусом.
Риго также поделился воспоминаниями, что перед приготовлением блюд в Кремле армейские врачи проверяют доставленные продукты в специальной лаборатории.
«Мне нужно было ждать их отмашки, чтобы накрыть стол для президента под взглядами врача и военного», - поведал Риго.
Кулинар признался, что живя в России, узнал, что такое «русская душа».
«Русские - теплые люди, которые любят часами сидеть за столом», - говорит француз.
Повар отметил, что на протяжении двух веков Россия влияла на кулинарное наследие Франции. Икра, блины, ягненок в масле, русский бланманже, борщ, бефстроганов, копченый угорь, осетровые пироги, русский салат - при Наполеоне III все эти русские блюда стали частью французского гастрономического наследия, напомнил кулинар. Однако сейчас русская кажется забытой французами, сказал с сожалением Риго.
Он также расстраивается, что во Францию не приглашают работать российских поваров.
«Большинство из них вышли на высочайший уровень. Здесь все они получили бы одну или две звезды «Мишлен», - считает эксперт.
В 2019 году Риго открыл в Мантоне ресторан, считающийся одним из лучших на Лазурном берегу. В своем заведении повар продолжает готовить некоторые русские блюда – уху, сибирские пельмени из свинины со сметаной, пирожки с грибами и мясом, кулебяку с семгой.