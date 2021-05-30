Немецкий политолог назвал неожиданную тему встречи Путина и Байдена

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Он объяснил, что обсуждение этой темы возможно в преддверии готовящихся публикаций секретов об НЛО от Пентагона в июне.

Американская разведка обещала в июне предоставить Конгрессу и общественности рассекреченные данные о «странных летающих аппаратах», которые с 2004 года якобы появляются над военными объектами США.

Рар считает, что за этим стоит стремление американских силовых структур и военных получить дополнительные средства на разработку новых видов оружия и для милитаризации космоса. Это, в свою очередь, напрямую направлено против конкуренции со стороны России и Китая, отметил политолог.

При этом ряд «серьезных» американских экспертов предполагают, что эти «новые НЛО» - секретные разработки или России или Китая, пишет Рар.

Саммит с участием Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня.