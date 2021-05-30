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Немецкий политолог назвал неожиданную тему грядущей встречи Путина и Байдена

Ювелина Бернст
28 минут назад
Немецкий политолог Александр Рар заявил, что одной из тем встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может стать тема НЛО. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.
Немецкий политолог назвал неожиданную тему встречи Путина и Байдена
Фото: ТАССТАСС
Он объяснил, что обсуждение этой темы возможно в преддверии готовящихся публикаций секретов об НЛО от Пентагона в июне.
Американская разведка обещала в июне предоставить Конгрессу и общественности рассекреченные данные о «странных летающих аппаратах», которые с 2004 года якобы появляются над военными объектами США.
Рар считает, что за этим стоит стремление американских силовых структур и военных получить дополнительные средства на разработку новых видов оружия и для милитаризации космоса. Это, в свою очередь, напрямую направлено против конкуренции со стороны России и Китая, отметил политолог.
При этом ряд «серьезных» американских экспертов предполагают, что эти «новые НЛО» - секретные разработки или России или Китая, пишет Рар.
Саммит с участием Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня.
Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что встреча президентов состоится без табуированных тем.
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