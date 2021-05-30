Свадебное платье невесты Джонсона сравнили с ночной рубашкой

Супруга премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Симондс (Carrie Symonds) выбрала для церемонии бракосочетания праздничный наряд за 45 евро или 4700 рублей, пишет WWD.

Фото: Twitter Twitter

Симондс отдала предпочтение платью греческого дизайнера Христоса Костареллоса с цветочным узором. Такой наряд стоит 300 тысяч рублей, однако она решила отказаться от покупки в пользу аренды на день. В итоге свадебное платье обошлось Симондс в 4700 рублей. Она арендовала его на портале My Wardrobe HQ.

Однако далеко не все пользователи Сети оценили выбор Симондс. Споры вызвала фотография пары, которую сделали после официальной церемонии в Вестминстерском соборе. В отличие от супруги премьер-министр предпочел более официальный стиль одежды и позировал в белой рубашке темных брюках и лакированных туфлях. Платье Симондс многим показалось нелепым, слишком свободным, а также напоминающим ночную рубашку.

Тайная свадебная церемония пары с состоялась 29 мая в Вестминстерском соборе, главном католическом храме Англии и Уэльса. Джонсон стал первым за 199 лет премьер-министром, который вступил в брак на своем посту. Всего на торжестве присутствовали 30 гостей, а возглавил его Дэниел Хамфрис, крестивший в прошлом году сына супругов. После официальной части церемонии прошел свадебный прием в саду на Даунинг-стрит, 10.