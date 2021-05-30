Поражение США на Кубе увековечили на монетах

В апреле 1961 года США предприняли неудачную попытку смены власти на Кубе. Для этого в бухте Кочинос был высажен военный десант, состоявший из кубинских эмигрантов. Они действовали при поддержке американской авиации и флота. Однако режим Фиделя Кастро отреагировал быстро: в стране была объявлена всеобщая мобилизация, на захваченный десантниками узкий плацдарм двинулись танки и обрушились удары гаубичной артиллерии. Уцелевшие после авианалетов США кубинские бомбардировщики потопили две баржи: в одной из них находился в пехотный батальон, в другой - большая часть боеприпасов.