«Челюсть отвисла»: что известно о тайной свадьбе Бориса Джонсона

В Лондоне 29 мая сыграли неожиданную свадьбу: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женился на Кэрри Симондс. На церемонии присутствовали менее 30 гостей, узнавших о мероприятии незадолго до него — ранее сообщалось, что пара официально вступит в брак лишь 30 июля 2022 года.

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В субботу, 29 мая, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоялась тайная свадьба. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женился на своей подруге Кэрри Симондс — первым об этом сообщил таблоид The Sun.

Как рассказало издание, в 13.30 аббатство закрыли для посетителей, и через полчаса к западным воротам подъехал лимузин — в нем прибыла Кэрри Симондс, одетая в простое белое платье и без фаты. Свадебная церемония состоялась в Часовне Леди в присутствии годовалого сына пары Уилфреда и двоих свидетелей.

Свадьба планировалась в течение последних шести месяцев в строгой секретности.

«Оба они чрезвычайно взволнованы, — рассказал The Sun источник, близкий к Кэрри Симондс. — Все это было устроено совершенно тайно и тщательно спланировано. Это был их секрет, поэтому этот день стал особенным».

Помимо сына пары и свидетелей, на свадьбу 56-летнего Джонсона и его 33-летней подруги были приглашены менее 30 гостей. Предполагается, что среди них были отец премьер-министра Стэнли Джонсон и его сестра Джулия, которых накануне видели возле резиденции главы правительства на Даунинг-Стрит. Как отмечает The Guardian, такое количество участников события предусмотрено нынешними правилами санитарной безопасности — в Великобритании число гостей мероприятий ограничено 30 из-за пандемии коронавирусной инфекции. Все приглашенные были уведомлены о свадебной церемонии лишь накануне.

По словам очевидцев, они были ошеломлены, узнав, что за свадебная церемония проходит в часовне Вестминстерского аббатства в субботу при скоплении полицейских. «Я был в шоке, когда услышал, кто собирается жениться, — рассказал таблоиду один из сотрудников аббатства. — Все готовилось очень тихо. Мы сами узнали только вчера. Безопасность соблюдалась очень серьезно».

Другой очевидец сообщил: «Один мой знакомый перед этим вышел из часовни и сказал: «Вы не поверите, кто сегодня женится! Это Борис Джонсон». У меня челюсть отвисла». Он пожелал премьер-министру счастья и высказал мнение, что тот отлично справляется со своими задачами в нынешних сложных обстоятельствах. «Он через многое прошел и чуть ли не умер. Он заслуживает счастья», — отметил британец, напомнив, что в прошлом году Борис Джонсон провел неделю в реанимации из-за COVID-19.

О предстоящей свадьбе не знали даже коллеги Джонсона по партии консерваторов . «Я был немного удивлен, когда недавно он пришел на встречу с хорошей прической, — признался The Sun один из представителей партии тори. — Он не был таким растрепанным, как обычно, и первое, о чем я подумал, это то, что он, наверное, готовится к какому-то особенному событию».

Свадьбы Бориса Джонсона и Кэрри Симондс ожидали только в 2022 году. О готовящемся большом событии британские СМИ рассказали 24 мая. Тогда The Sun сообщило, что пара рассылает приглашения на церемонию бракосочетания, которая состоится 30 июля 2022 года. Предполагалось, что мероприятие пройдет в Чекерс-Хаузе, загородной резиденции британских премьер-министров.

О помолвке Бориса Джонсона и Кэрри Симондс стало известно в феврале 2020-го. Тогда же СМИ сообщили и о ее беременности. В том же месяце был официально расторгнут брак Бориса Джонсона со второй супругой, Мариной Уилер, от которой у него две дочери и два сына. Сын пары Уилфред Лори Николас Джонсон появился на свет 29 апреля 2020 года.