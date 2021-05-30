Байдена раскритиковали за замечания в адрес ребенка

В мае Байден заявил, что начал политическую карьеру 180 лет назад. Вероятно, это была попытка пошутить
. При этом ранее Байден путал
Дональда Трампа с Джорджем Бушем
– младшим, «салон» и «салун»
, а в своей речи о России пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию
, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина
, трижды запнулся
в речи о России. Также он оговорился
два раза подряд, называя бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) – AFT. Кроме того, президент США назвал старшеклассниками
пятиклассников в Вирджинии.