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Почетный консул Украины умер в США

ТК «Звезда»иещё 2
1 час назад
В Соединенных Штатах скончался почетный консул Украины Богдан Федорак. Соответствующую информацию сообщило посольство страны в США на официальной странице в соцсети Facebook.
Почетный консул Украины умер в США
Фото: ukr.embassy.usa Facebookukr.embassy.usa Facebook
Федорак ушел из жизни в мичиганском городе Детройте. Украинское дипведомство выразило в связи со случившимся свои соболезнования семье, друзьям и близким почетного консула.
Федорак занимал свою должность с 2001 года. Причина его смерти уточнена не была.
В мире,Соединенные Штаты,Украина,
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