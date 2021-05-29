Лукашенко рассказал Путину об инциденте с Ryanair

Представитель Кремля также пояснил по просьбе представителей прессы замечание Путина про "всплеск эмоций". "Да, действительно, с нашей точки зрения ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства", - сказал Песков. А "каскад поспешных выводов, который был сделан в европейских столицах и в Брюсселе", не вызван прояснить обстоятельства, а основан на эмоциях, заключил он.