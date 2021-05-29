В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Лукашенко рассказал Путину подробности об инциденте с Ryanair

Российская Газета
1 час назад
Во время переговоров в Сочи президент Беларуси, как и обещал, подробно рассказал российскому лидеру о том, что произошло с бортом Ryanair, который сел в Минске. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Лукашенко рассказал Путину об инциденте с Ryanair
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Александр Лукашенко детально проинформировал Владимира Путина о том, что произошло с самолетом", - заявил Песков.
Представитель Кремля также пояснил по просьбе представителей прессы замечание Путина про "всплеск эмоций". "Да, действительно, с нашей точки зрения ситуация требует вдумчивого и конструктивного разбирательства", - сказал Песков. А "каскад поспешных выводов, который был сделан в европейских столицах и в Брюсселе", не вызван прояснить обстоятельства, а основан на эмоциях, заключил он.
Поподробнее сведения, которые сообщил Путину Лукашенко, Песков рассказывать не стал. "Ничего там особенно нет, уже белорусская сторона предоставила всю информацию", - пояснил пресс-секретарь президента России.
В мире,Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Сочи,Минск,Беларусь,
71
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители