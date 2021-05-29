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МиГ-21 разбился на военном параде в Ливии

Ювелина Бернст
27 минут назад
Истребитель МиГ-21 ВВС Ливии разбился во время военного парада, сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник.
МиГ-21 разбился на военном параде в Ливии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пилот Джамаль ибн Амер истребителя погиб.
Парад Ливийской национальной армии (ЛНА) проходил 29 мая в городе Бенгази на военной базе Бенина.
Накануне официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари заявил, что планируемый парад станет крупнейшим военным парадом в истории Ливии.
Ранее на репетиции парада были замечены российские вертолеты Ми-24.
В Ливии с 2011 года действовало двоевластие: на востоке управлял избранный народом парламент, сотрудничающий с ЛНР маршала Халифы Хафтара, а на западе было сформировано правительство при поддержке ООН и Евросоюза Фаиза Сарраджа.
В феврале Хафтар выразил поддержку новым Президентскому совету и единому правительству Ливии, их задачей является проведение в декабре 2021 года общенациональных выборов в стране. Однако военные действия в Ливии продолжаются до сих пор.
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