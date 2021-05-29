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В Болгарии призвали выгнать посла США: "С оккупантами не разговаривают"

Майк Габриелян
28 минут назад
Болгарская политическая партия «Возрождение» призвала объявить посла США в Болгарии персоной нон грата. Политики требуют выгнать из страны американских оккупантов и ликвидировать их базы. Об этом сообщает «РГ».
"Вопрос достоинства": В Болгарии призвали выгнать посла США
Фото: DepositphotosDepositphotos
Жесткая реакция вызвана тем, что американские десантники из состава сил НАТО во время учений устроили штурм гражданского болгарского предприятия в Чешнегирово, близ Пловдива. Пострадавшая фабрика занимается производством сельскохозяйственного оборудования. Её здание граничит с забором бывшего военного аэропорта, где 11 мая проходили учения НАТО.
Вооруженные до зубов солдаты перепрыгнули через забор и ворвались в цех. Болгарская пресса пишет, что во время штурма военные приказали потрясенным рабочим лечь лицом в землю. Некоторые из работников бежали, другие, дрожа от ужаса, выполнили приказы натовских головорезов.
Болгарские политики назвали инцидент «грубым попранием территориального суверенитета». В посольстве США немедля начали оправдываться.
«В рамках учений ВДВ Swift Response -21, проходивших с 10 по 14 мая, американские военнослужащие из 173-й воздушно-десантной бригады провели имитационную тренировку по контролю и обеспечению безопасности в аэропорту Чешнегирово. Во время учений военные моделировали зачистку помещений и построек аэропорта. Они зачистили здание рядом с аэропортом, которое, по их словам, было частью тренировочной зоны, но в котором проживали болгарские гражданские лица, нанятые частным предприятием», - заявили в посольстве США.
Дипломаты заверили, что оружие военными не применялось, принесли «искренние извинения частной компании и ее сотрудникам», и пообещали предотвращать подобные инциденты в будущем.
Однако в партии «Возрождение», говорят, что «не желают извинений американского правительства»
«С оккупантами не разговаривают - их выгоняют. Реакция на этот инцидент абсолютно необходима - это вопрос государственности и национального достоинства», - сказали в партии.
Окружная прокуратура Пловдива тем временем начала проверку инцидента в Чешнегирово.
В мире,НАТО,Пловдив,Болгария,Соединенные Штаты,
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