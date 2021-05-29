"Вопрос достоинства": В Болгарии призвали выгнать посла США

Болгарская политическая партия «Возрождение» призвала объявить посла США Болгарии персоной нон грата. Политики требуют выгнать из страны американских оккупантов и ликвидировать их базы. Об этом сообщает «РГ».

Фото: Depositphotos Depositphotos

Жесткая реакция вызвана тем, что американские десантники из состава сил НАТО во время учений устроили штурм гражданского болгарского предприятия в Чешнегирово, близ Пловдива . Пострадавшая фабрика занимается производством сельскохозяйственного оборудования. Её здание граничит с забором бывшего военного аэропорта, где 11 мая проходили учения НАТО.

Вооруженные до зубов солдаты перепрыгнули через забор и ворвались в цех. Болгарская пресса пишет, что во время штурма военные приказали потрясенным рабочим лечь лицом в землю. Некоторые из работников бежали, другие, дрожа от ужаса, выполнили приказы натовских головорезов.

Болгарские политики назвали инцидент «грубым попранием территориального суверенитета». В посольстве США немедля начали оправдываться.

«В рамках учений ВДВ Swift Response -21, проходивших с 10 по 14 мая, американские военнослужащие из 173-й воздушно-десантной бригады провели имитационную тренировку по контролю и обеспечению безопасности в аэропорту Чешнегирово. Во время учений военные моделировали зачистку помещений и построек аэропорта. Они зачистили здание рядом с аэропортом, которое, по их словам, было частью тренировочной зоны, но в котором проживали болгарские гражданские лица, нанятые частным предприятием», - заявили в посольстве США.

Дипломаты заверили, что оружие военными не применялось, принесли «искренние извинения частной компании и ее сотрудникам», и пообещали предотвращать подобные инциденты в будущем.

Однако в партии «Возрождение», говорят, что «не желают извинений американского правительства»

«С оккупантами не разговаривают - их выгоняют. Реакция на этот инцидент абсолютно необходима - это вопрос государственности и национального достоинства», - сказали в партии.