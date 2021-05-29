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При стрельбе в Майами ранены семь человек

RT на русском
41 минуту назад
В результате стрельбы в США, открытой неизвестным на улице в городе Майами (штат Флорида), ранены семь человек.
При стрельбе в Майами ранены семь человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает телеканал NBC6.
Сообщается, что стрельба произошла в пятницу, 28 мая, вечером по местному времени. Всех пострадавших госпитализировали.
Идёт расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы возле железнодорожной станции в городе Сан-Хосе (штат Калифорния) погибли девять человек.
В мире,Происшествия,Майами,Соединенные Штаты,
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