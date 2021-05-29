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В Афганистане подорвали автобус со студентами

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
В Афганистане, в районе Баграм провинции Парван, неизвестные подорвали автобус, в котором находились студенты и их преподаватели из Университета Альберони. Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на представителей здравоохранения страны.
В Афганистане подорвали автобус со студентами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По предварительным данным, пострадали 13 человек: все они тяжело ранены. Еще четверо погибли.
В настоящее время о причастности к произошедшему взрыву террористических организаций не сообщается.
В мире,Происшествия,Афганистан,
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