МИД Литвы: Россия отказала в визе новому атташе по культуре

Как в четверг сообщило Минкультуры
Литвы, Вильнюс намерен сократить две ставки атташе по культуре в представительствах в РФ. Соответствующее предложение ведомство передает на рассмотрение правительства. Как утверждал министр культуры Симонас Кайрис, сеть атташе по культуре в диппредставительствах Литвы не является эффективной, поэтому в рамках ее перераспределения решено отказаться от такой должности в Калининграде и от должности атташе по культурному наследию при посольстве в Москве, оставив лишь одну штатную единицу, которую должен был занять Винграс.