Отмечается, что компания Air India выполняла рейс по маршруту «Дели-Ньюарк». Пассажиры испугались, что мышь может быть переносчиком коронавируса и сообщили о ней капитану судна, тот принял решение экстренно посадить самолет в индийском аэропорту. На земле летучую мышь передали зоозащитникам, которые отпустили животное в дикую природу.