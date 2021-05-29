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В Индии пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за летучей мыши

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
В Индии пассажирский самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за оказавшейся на борту летучей мыши. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на управление гражданской авиации страны.
Отмечается, что компания Air India выполняла рейс по маршруту «Дели-Ньюарк». Пассажиры испугались, что мышь может быть переносчиком коронавируса и сообщили о ней капитану судна, тот принял решение экстренно посадить самолет в индийском аэропорту. На земле летучую мышь передали зоозащитникам, которые отпустили животное в дикую природу.
Ранее у летучих мышей в Сочи нашли опасные виды коронавируса — «Хоста-1» и «Хоста-2». Эти новые виды являются ближайшими родственниками SARS-CoV-2 — вируса, вызывающего COVID-19. Вирусологи также советовали россиянам избегать любого контакта с летучими мышами.
В мире,Происшествия,Видео,РИА Новости,Индия,
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