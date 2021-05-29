Российского «короля обмана» признали виновным в мошенничестве в США

По данным американских властей, россиянин, называвший себя «королем обмана», использовал бот-ферму и арендовал серверы для фальсификации интернет-трафика на сайтах СМИ, из-за чего компании платили завышенные расценки на рекламу. Жертвами злоумышленника стали, в частности, New York Times и Wall Street Journal.
В мошеннической схеме Methbot было задействовано 1900 серверов для создания миллионов фейковых просмотров. В результате, по данным американской прокуратуры, Жуков заработал 7 миллионов долларов и направил деньги в офшорные банки по всему миру. Клиентами россиянина были благотворительные фонды, и крупные организации, среди которых PepsiCo.
Жуков вину не признал. Агентству Bloomberg он заявил
, что никогда никого не вводил в заблуждение и только давал индустрии то, что она хочет — способ дешево, хотя и искусственно, увеличить посещаемость сайта.
«Мы занимались бизнесом. Мы не занимались обманом или мошенничеством», — сказал россиянин.
Жуков был арестован в 2018 году в Болгарии. В 2019 году его экстрадировали в Нью-Йорк. Россиянину предъявили обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью отмывания денег и участии в денежных операциях с имуществом, приобретенным в результате незаконной деятельности. Приговор будет вынесен 17 сентября.