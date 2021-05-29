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Российского «короля обмана» признали виновным в мошенничестве в США

Ювелина Бернст
59 минут назад
Коллегия присяжных суда в Бруклине признала виновным в рекламном мошенничестве россиянина Александра Жукова, сообщили в пресс-службе Минюста Соединенных Штатов.
Российского «короля обмана» признали виновным в мошенничестве в США
Фото: ТАССТАСС
По данным американских властей, россиянин, называвший себя «королем обмана», использовал бот-ферму и арендовал серверы для фальсификации интернет-трафика на сайтах СМИ, из-за чего компании платили завышенные расценки на рекламу. Жертвами злоумышленника стали, в частности, New York Times и Wall Street Journal.
В мошеннической схеме Methbot было задействовано 1900 серверов для создания миллионов фейковых просмотров. В результате, по данным американской прокуратуры, Жуков заработал 7 миллионов долларов и направил деньги в офшорные банки по всему миру. Клиентами россиянина были благотворительные фонды, и крупные организации, среди которых PepsiCo.
Жуков вину не признал. Агентству Bloomberg он заявил, что никогда никого не вводил в заблуждение и только давал индустрии то, что она хочет — способ дешево, хотя и искусственно, увеличить посещаемость сайта.
«Мы занимались бизнесом. Мы не занимались обманом или мошенничеством», — сказал россиянин.
Жуков был арестован в 2018 году в Болгарии. В 2019 году его экстрадировали в Нью-Йорк. Россиянину предъявили обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью отмывания денег и участии в денежных операциях с имуществом, приобретенным в результате незаконной деятельности. Приговор будет вынесен 17 сентября.
По этому же делу были предъявлены обвинения еще пятерым россиянам — Борису Тимохину, Денису Авдееву, Дмитрию Новикову, Александру Исаеву и Михаилу Андрееву. Также на скамье подсудимых оказались двое казахстанцев — Евгений Тимченко и Сергей Овсянников.
В мире,Денис Авдеев,Евгений Тимченко,Сергей Овсянников,Александр Исаев,Дмитрий Новиков,Михаил Андреев,Александр Жуков,Wall Street Journal,New York Times,Bloomberg,Бруклин,Соединенные Штаты,
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