Российского «короля обмана» признали виновным в мошенничестве в США

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По данным американских властей, россиянин, называвший себя «королем обмана», использовал бот-ферму и арендовал серверы для фальсификации интернет-трафика на сайтах СМИ, из-за чего компании платили завышенные расценки на рекламу. Жертвами злоумышленника стали, в частности, New York Times и Wall Street Journal.

В мошеннической схеме Methbot было задействовано 1900 серверов для создания миллионов фейковых просмотров. В результате, по данным американской прокуратуры, Жуков заработал 7 миллионов долларов и направил деньги в офшорные банки по всему миру. Клиентами россиянина были благотворительные фонды, и крупные организации, среди которых PepsiCo.

Жуков вину не признал. Агентству Bloomberg он заявил , что никогда никого не вводил в заблуждение и только давал индустрии то, что она хочет — способ дешево, хотя и искусственно, увеличить посещаемость сайта.

«Мы занимались бизнесом. Мы не занимались обманом или мошенничеством», — сказал россиянин.