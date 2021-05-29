Ничего не нарушали: в Японии осудили задержание рыбаков Россией

"Заслуживает крайнего сожаления тот факт, что их задержали, несмотря на то, что они находились в исключительной экономической зоне Японии", - приводит японское общественное телевидение слова Кадзэму.
"Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области в исключительной экономической зоне РФ в Охотском море пресечена незаконная промысловая деятельность рыболовецкой шхуны (флаг Япония), экипаж которой не выполнил законное требование пограничников об остановке и предпринял попытку скрыться", - говорилось в сообщении пресс-службы управления ФСБ.