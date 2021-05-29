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Японские рыбаки считают неправомерным задержание своего судна пограничниками России

ТАСС
13 минут назад
Профсоюз рыболовов японского портового города Вакканай (префектура Хоккайдо) считает неправомерным задержание своего судна российскими пограничниками в Охотском море и рассчитывает на его скорейшее освобождение. Об этом в субботу сообщил журналистам лидер профсоюза Сэйити Кадзэму.
Ничего не нарушали: в Японии осудили задержание рыбаков Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Заслуживает крайнего сожаления тот факт, что их задержали, несмотря на то, что они находились в исключительной экономической зоне Японии", - приводит японское общественное телевидение слова Кадзэму.
Он выразил надежду на скорейшее освобождение судна.
Пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области в пятницу объявила, что в Охотском море после попытки скрыться была задержана рыболовецкая шхуна под флагом Японии. При ее осмотре на борту были обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование.
"Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области в исключительной экономической зоне РФ в Охотском море пресечена незаконная промысловая деятельность рыболовецкой шхуны (флаг Япония), экипаж которой не выполнил законное требование пограничников об остановке и предпринял попытку скрыться", - говорилось в сообщении пресс-службы управления ФСБ.
Сообщалось, что в ходе преследования судно-нарушитель опасно маневрировало и создавало угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблем. Судно задержано и доставлено в порт Корсаков для проведения разбирательства.
В мире,ФСБ,Россия,Япония,
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