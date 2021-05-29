Ничего не нарушали: в Японии осудили задержание рыбаков Россией

Профсоюз рыболовов японского портового города Вакканай (префектура Хоккайдо) считает неправомерным задержание своего судна российскими пограничниками в Охотском море и рассчитывает на его скорейшее освобождение. Об этом в субботу сообщил журналистам лидер профсоюза Сэйити Кадзэму.