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США приостановят соглашение с Белоруссией об авиасообщении

RT на русскомиещё 1
1 час назад
В США заявили о приостановлении действия соглашения с Белоруссией о двустороннем авиасообщении вследствие инцидента с самолётом компании Ryanair, сообщается на сайте Белого дома.
США остановят соглашение с Белоруссией об авиасообщении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Соединенные Штаты приостановят свое дискреционное применение соглашения о воздушном сообщении между Беларуссией и США от 2019 года», — сказано в сообщении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Американское правительство также призывает к вступлению во всеобъемлющий и подлинный политический диалог с лидерами демократической оппозиции и групп гражданского общества, который приведёт к проведению президентских выборы под эгидой и контролем ОБСЕ.
Ранее в Белом доме заявили о разработке санкций против белорусских чиновников.
В мире,Администрация США,ОБСЕ,Беларусь,Соединенные Штаты,
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