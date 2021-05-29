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Вучич пообещал России бескомпромиссно бороться за Косово

ИА Regnum
1 час назад
Президент Сербии Александр Вучич 28 мая провел встречу с послом России в Сербии Александром Боцаном-Харченко. Встреча была посвящена обсуждению новых поставок российской вакцины от коронавируса «Sputnik V» в Сербию.
Вучич пообещал России бескомпромиссно бороться за Косово
Фото: Djordje Kojadinovic / ReutersDjordje Kojadinovic / Reuters
Как сообщает сербское новостное агентство Tanjug, стороны обсудили диалог Белграда и Приштины, причем Вучич не преминул напомнить, что Сербию ожидают непростые дни.
По словам Вучича, на предстоящих переговорах по Косово в Брюсселе он будет бескомпромиссно бороться за Косово и государственные интересы.
Боцан-Харченко подтвердил, что Россия намерена активно защищать нормы международного права и территориальную целостность Сербии.
В мире,Александр Вучич,Россия,Сербия,
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