Вучич пообещал России бескомпромиссно бороться за Косово

Как сообщает сербское новостное агентство Tanjug, стороны обсудили диалог Белграда и Приштины, причем Вучич не преминул напомнить, что Сербию ожидают непростые дни.

По словам Вучича, на предстоящих переговорах по Косово в Брюсселе он будет бескомпромиссно бороться за Косово и государственные интересы.