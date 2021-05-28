Сын Байдена признался в употреблении наркотиков

Хантер Байден не скрывает, что долгое время был зависим от наркотиков. 6 апреля в продажу поступила книга с его воспоминаниями, где среди прочего он рассказал
о своем пристрастии к алкоголю и наркотикам. На них, как пишет сын президента, он тратил деньги, полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma. Байден-младший также вспоминал
, что временами испытывал настолько острую ломку, что готов был употребить что угодно, отдаленно напоминавшее наркотик — даже пармезан. В интервью CBS
он подчеркнул, что трезв с тех пор, как женился на продюсере Мелиссе Коэн.