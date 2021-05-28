"Спутник V" будут производить в Узбекистане

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что власти России и Узбекистана договорились о локализации производства вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в республике. Об этом сообщает РИА "Новости".

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28 мая Мурашко находился с визитом в Узбекистане, в ходе которого встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым . По его словам, узбекская сторона подобрала производственную площадку для выпуска российской вакцины.

На сегодняшний день идет проработка проекта. Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения республики заявили о том, что власти Узбекистана 23 апреля получили первую партию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

В Узбекистане 1 апреля началась кампания по вакцинации населения от COVID-19. На первом этапе (апрель) прививка в первую очередь - для людей старше 65 лет и медицинских работников.

Помимо российской вакцины, в республике используют препарат британо-шведской компании AstraZeneca и рекомбинантную китайскую вакцину Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

В марте Узбекистан получил всего 1,6 млн доз этих препаратов, к настоящему времени привито почти 490 тыс. человек. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.