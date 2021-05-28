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Российская вакцина "Спутник V" будет производиться в Узбекистане

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что власти России и Узбекистана договорились о локализации производства вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в республике. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Спутник V" будут производить в Узбекистане
Фото: ReutersReuters
28 мая Мурашко находился с визитом в Узбекистане, в ходе которого встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым. По его словам, узбекская сторона подобрала производственную площадку для выпуска российской вакцины.
На сегодняшний день идет проработка проекта. Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения республики заявили о том, что власти Узбекистана 23 апреля получили первую партию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".
В Узбекистане 1 апреля началась кампания по вакцинации населения от COVID-19. На первом этапе (апрель) прививка в первую очередь - для людей старше 65 лет и медицинских работников.
Помимо российской вакцины, в республике используют препарат британо-шведской компании AstraZeneca и рекомбинантную китайскую вакцину Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.
В марте Узбекистан получил всего 1,6 млн доз этих препаратов, к настоящему времени привито почти 490 тыс. человек. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.
Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии регистрацию прошли вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". По последним данным, первую прививку от коронавируса получили около 17 млн россиян.
В мире,Михаил Мурашко,Шавкат Мирзиеев,Российский фонд прямых инвестиций,Россия,Узбекистан,
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