Экс-глава украинской разведки умер на отдыхе в Египте

Бывший руководитель внешней разведки Украины Виктор Гвоздь скончался во время занятий дайвингом на одном из курортов Египта. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на украинское внешнеполитическое ведомство.
Фото: Аналитический центр "Борисфен Интел"Аналитический центр "Борисфен Интел"
Ранее сообщалось, что тело 62-летнего мужчины было обнаружено в пятницу на берегу моря на курорте Дахаб. Спасательными службами были проведены предусмотренные в таких случаях реанимационные мероприятия. Пострадавший был оперативно доставлен в ближайшую больницу, но спасти его не удалось.
Виктор Гвоздь занимал должность главы Службы внешней разведки Украины с февраля 2014 по апрель 2016 года.