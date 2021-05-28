Экс-глава украинской разведки умер на отдыхе в Египте

Ранее сообщалось, что тело 62-летнего мужчины было обнаружено в пятницу на берегу моря на курорте Дахаб. Спасательными службами были проведены предусмотренные в таких случаях реанимационные мероприятия. Пострадавший был оперативно доставлен в ближайшую больницу, но спасти его не удалось.