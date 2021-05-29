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«Безумие режима во всей красе»: мэр Риги о деле против него в Белоруссии

News.ruиещё 10
19 минут назад
Мэр Риги Мартиньш Стакис назвал возбуждённое против него и главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича в Белоруссии уголовное дело «безумием режима во всей красе». Своим мнением политик поделился с подписчиками Twiter.
Безумие режима: мэр Риги о деле против него в Белоруссии
Фото: delfi.lvdelfi.lv
Безумие режима во всей красе. Если мы обсуждаем преступную деятельность, я предлагаю господину Лукашенко добиваться справедливости в Гаагском трибунале. Там он обязательно получит ответы на все свои вопросы, — заявил Стакис.
Инцидент произошёл 24 мая. Стакис и Ринкевич заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, используемый оппозицией, у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены полотнища стран — участниц чемпионата мира по хоккею. Они сделали это в знак протеста против задержания бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, которого власти Белоруссии признали экстремистом.
За это Минск выслал из страны всех латвийских дипломатов. Рига сделала аналогичный шаг.
В свою очередь президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель потребовал вернуть назад флаг Белоруссии или убрать флаги спортивной организации. В результат Стакис выбрал второй вариант.
23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился лайнер ирландской авиакомпании Ryanair (борт FR4978), следовавший из Афин в Вильнюс. Это произошло после сообщения о минировании самолёта. Позже оно не подтвердилось. Борт до посадки в белорусской столице сопровождал истребитель МиГ-29 ВС республики. На борту самолёта находился объявленный в Белоруссии в розыск Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега, которая проживает в Вильнюсе. Они были задержаны. Позже девушку арестовали на два месяца, обвинение ей пока не предъявлено.
В мире,София Сапега,Мартиньш Стакис,Роман Протасевич,Рене Фазель,МИД,Рига,Латвия,Беларусь,
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