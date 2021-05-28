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"Нет другого выхода": Белоруссия осталась без "Евровидения"

Елена Прошина
1 час назад
Исполком Европейского вещательного союза (ЕВС), организующего, в частности, песенный конкурс "Евровидение", принял решение приостановить членство Белтелерадиокомпании. Об этом говорится в заявлении ЕВС, опубликованном в пятницу.
"На сегодняшнем заседании Исполнительный комитет ЕВС принял решение о приостановке членства Белтелерадиокомпании", - отмечается в документе. Как уточняет ЕВС, "у Белтелерадиокомпании будет две недели на ответ, прежде чем приостановка вступит в силу".
Причиной решения ЕВС, как отмечается, в частности, стала "трансляция интервью [задержанных при посадке самолета в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги], полученных, очевидно, под принуждением".
"Мы также следили за другими трансляциями Белтелерадиокомпании по этому вопросу, они вызвали другие серьезные опасения. В свете этих чрезвычайных событий у Исполнительного комитета нет другого выхода, кроме как предложить приостановить членство Белтелерадиокомпании в ЕВС", - указывается в заявлении.

Организаторы «Евровидения» ранее отказались принимать песню от Белоруссии

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» отказались принимать песню от участников из Белоруссии — группы «Галасы ЗМеста». Об этом сообщает ТАСС.
Представители мероприятия заявили, что композиция не может быть представлена в ее нынешнем виде. По их мнению, она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».
Ролик с выступлением коллектива и треком «Я научу тебя» был удален с официального YouTube-канала фестиваля. В песне музыкантов содержались следующие строки: «Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему».
Ранее стало известно, что поддерживающие президента страны Александра Лукашенко и высмеивающие оппозицию музыканты «Галасы ЗМеста» решили собрать сатирический коллектив на фоне протестов в стране. При этом год назад от Белоруссии на фестиваль должна была поехать группа VAL, однако мероприятие отменилось из-за пандемии коронавируса. Музыканты планировали принять участие в «Евровидении» в 2021 году, но их отстранили от участия в конкурсе из-за появления на митингах против действующей власти.

Белоруссия изменила песню для «Евровидения», но это не помогло

Белорусская группа «Галасы ЗМеста» представила организатору проекта национального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение» холдингу «Белтелерадиокомпания» две новые песни, из которых компания выбрала композицию, с которой коллектив выступит на международном конкурсе.
Рамблер
«Группа предложила выбор из двух новых песен. Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сведенном виде отправлена в Европейский вещательный союз», – передает РИА «Новости» сообщение председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта.

В Белоруссии прокомментировали отстранение от Евровидения 2021

Председатель Белтелерадиокомпании, которая является членом Европейского вещательного союза (ЕВС), Иван Эйсмонт назвал решение организаторов Евровидения об отстранении Белоруссии от участия в конкурсе политически мотивированным.
"Решение о нашей дисквалификации политически мотивировано, чего так не любит (мы-то знаем, что любит) Европейский союз. Мы состоим в ЕВС, в нем и будем, я думаю, состоять. На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях", - сказал он в комментарии, опубликованном в пятницу на сайте телеканала ОНТ.
Эйсмонт отметил, что к данной ситуации причастны "белорусские невероятные [оппозиция] и диаспора, которые даже подготовили шаблоны комментариев для соцсетей международных организаций".
"Группа "Галасы ЗМеста" вошла в историю, и, на мой взгляд, Беларусь выиграла это Евровидение", - отметил Эйсмонт.

Солист «Галасов ЗМеста» рассказал, как живет группа после отстранения от «Евровидения»

Солист белорусской группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков рассказал о деятельности коллектива после недопуска до «Евровидения». В беседе с «Газетой.Ru» музыкант сообщил о дальнейших планах коллектива, отношении к критике, узнаваемости на улицах и приглашениях выступить в отдаленных регионах России.
В конце марта белорусскую группу «Галасы ЗМеста» не допустили к участию в «Евровидении-2021». В Европейском вещательном союзе (EBU) отметили, что песня «Я научу тебя» и предложенная позднее «Песенка про зайца» не соответствуют правилам конкурса. В итоге Белоруссия была полностью отстранена от «Евровидения» в этом году.
«Сейчас из-за пандемии концертов, в принципе, немного у всех. У нас было несколько выступлений и до истории с «Евровидением», сейчас их количество увеличилось, — рассказал «Газете.Ru» фронтмен группы Дмитрий Бутаков. — Предложения есть — по Беларуси мы уже включены в несколько программ, летом с большой долей вероятности будут гастроли по стране. Вопрос с участием в «Славянском базаре» пока открыт — но говорят, что будем. Мы там, возможно, выступим с каким-то сольником. Это все пока на уровне переговоров. В связи с ковидными ограничениями неясно, удастся ли выступить где-то еще.

В России зовут аж во Владивосток, в Якутию, страшное дело. Если пригласят в Москву, приедем без проблем».
По словам Бутакова, в последнее время люди стали активно подписываться на YouTube-канал «Галасы ЗМеста». Артист добавил, что теперь участников группы узнают на улице и благодарят за творчество, но не обходится и без критики.
«Что касается какого-то хейта — прохожие его не высказывают. На улице и в магазинах люди, в основном, подходят сказать «спасибо», — заверил музыкант. — Поначалу пару раз знакомые звонили с претензиями, за разъяснениями «Что это такое?» и так далее».
Собеседник объяснил, что люди, которые указывают на «политическую составляющую в песнях», просто занимают другую позицию и требуют, чтобы музыканты их поддерживали.
«Потому что оппозицию, оказывается, критиковать нельзя — они же у нас святые люди. Президента можно и нужно, а оппозицию — ни в коем разе. Демократия же, свобода слова, — возмутился артист. — Мы не боремся с критикой. Мы ее воспринимаем, если она конструктивная, а не просто «Колхоз, что у вас за ковер?» Попадаются люди, которые грамотные в каких-то музыкальных вещах — к ним мы прислушиваемся».
Также Бутаков прокомментировал решение EBU о недопуске «Галасов» к участию в «Евровидении». Он предположил, что организаторы конкурса «сильно испугались» появления на конкурсе их песни.
«Но ведь они сами нашли в песне что-то, чего в ней не было. В тексте заявления Европейского вещательного союза говорится, что песня ставит под угрозу все их чаяния и надежды», — сказал Бутаков.
После недопуска страны к участию в «Евровидении» Белорусский фонд культурной солидарности предложил EBU позволить группам NaviBand и VAL выступить в антракте конкурса. В ответном заявлении организаторы заявили, что программа мероприятия уже полностью утверждена. Лидер «Галасов» отметил, что изначально организаторы фонда были главными инициаторами недопуска Белоруссии к участию в конкурсе.
«Мне кажется, что это странно — то вы хотели, чтобы Беларусь вообще не была представлена, то проситесь сами, — сказал Бутаков. — А что касается творчества этих групп — я человек постарше, мне немножко ближе другая музыка. Я считаю, что это неэтично комментировать. Поют, молодцы. Это же хорошо — петь и сочинять песни».
Согласно собеседнику, с конца августа группа выпустила около 50 песен, не объединенных в альбомы. В последнее время «Галасы» записывают примерно по две композиции «о непростой жизни» в неделю. Музыкант предположил, что когда-нибудь группа выпустит альбом.
В мире,Видео,Роман Протасевич,Иван Эйсмонт,Александр Лукашенко,ЕС,Газета.Ru,РИА Новости,Минск,Беларусь,
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