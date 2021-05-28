"Нет другого выхода": Белоруссия осталась без "Евровидения"

Исполком Европейского вещательного союза (ЕВС), организующего, в частности, песенный конкурс "Евровидение", принял решение приостановить членство Белтелерадиокомпании. Об этом говорится в заявлении ЕВС, опубликованном в пятницу.

"На сегодняшнем заседании Исполнительный комитет ЕВС принял решение о приостановке членства Белтелерадиокомпании", - отмечается в документе. Как уточняет ЕВС, "у Белтелерадиокомпании будет две недели на ответ, прежде чем приостановка вступит в силу".

Причиной решения ЕВС, как отмечается, в частности, стала "трансляция интервью [задержанных при посадке самолета в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги], полученных, очевидно, под принуждением".

"Мы также следили за другими трансляциями Белтелерадиокомпании по этому вопросу, они вызвали другие серьезные опасения. В свете этих чрезвычайных событий у Исполнительного комитета нет другого выхода, кроме как предложить приостановить членство Белтелерадиокомпании в ЕВС", - указывается в заявлении.

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» отказались принимать песню от участников из Белоруссии — группы «Галасы ЗМеста». Об этом сообщает ТАСС.

Представители мероприятия заявили, что композиция не может быть представлена в ее нынешнем виде. По их мнению, она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».

Ролик с выступлением коллектива и треком «Я научу тебя» был удален с официального YouTube-канала фестиваля. В песне музыкантов содержались следующие строки: «Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему».

Ранее стало известно, что поддерживающие президента страны Александра Лукашенко и высмеивающие оппозицию музыканты «Галасы ЗМеста» решили собрать сатирический коллектив на фоне протестов в стране. При этом год назад от Белоруссии на фестиваль должна была поехать группа VAL, однако мероприятие отменилось из-за пандемии коронавируса. Музыканты планировали принять участие в «Евровидении» в 2021 году, но их отстранили от участия в конкурсе из-за появления на митингах против действующей власти.

Белорусская группа «Галасы ЗМеста» представила организатору проекта национального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение» холдингу «Белтелерадиокомпания» две новые песни, из которых компания выбрала композицию, с которой коллектив выступит на международном конкурсе.

Рамблер

«Группа предложила выбор из двух новых песен. Мы выбрали одну из них. В ближайшее время она будет в сведенном виде отправлена в Европейский вещательный союз», – передает РИА «Новости» сообщение председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта.

Председатель Белтелерадиокомпании, которая является членом Европейского вещательного союза (ЕВС), Иван Эйсмонт назвал решение организаторов Евровидения об отстранении Белоруссии от участия в конкурсе политически мотивированным.

"Решение о нашей дисквалификации политически мотивировано, чего так не любит (мы-то знаем, что любит) Европейский союз. Мы состоим в ЕВС, в нем и будем, я думаю, состоять. На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях", - сказал он в комментарии, опубликованном в пятницу на сайте телеканала ОНТ.

Эйсмонт отметил, что к данной ситуации причастны "белорусские невероятные [оппозиция] и диаспора, которые даже подготовили шаблоны комментариев для соцсетей международных организаций".

"Группа "Галасы ЗМеста" вошла в историю, и, на мой взгляд, Беларусь выиграла это Евровидение", - отметил Эйсмонт.

Солист белорусской группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков рассказал о деятельности коллектива после недопуска до «Евровидения». В беседе с «Газетой.Ru» музыкант сообщил о дальнейших планах коллектива, отношении к критике, узнаваемости на улицах и приглашениях выступить в отдаленных регионах России.

В конце марта белорусскую группу «Галасы ЗМеста» не допустили к участию в «Евровидении-2021». В Европейском вещательном союзе (EBU) отметили, что песня «Я научу тебя» и предложенная позднее «Песенка про зайца» не соответствуют правилам конкурса. В итоге Белоруссия была полностью отстранена от «Евровидения» в этом году.

«Сейчас из-за пандемии концертов, в принципе, немного у всех. У нас было несколько выступлений и до истории с «Евровидением», сейчас их количество увеличилось, — рассказал «Газете.Ru» фронтмен группы Дмитрий Бутаков. — Предложения есть — по Беларуси мы уже включены в несколько программ, летом с большой долей вероятности будут гастроли по стране. Вопрос с участием в «Славянском базаре» пока открыт — но говорят, что будем. Мы там, возможно, выступим с каким-то сольником. Это все пока на уровне переговоров. В связи с ковидными ограничениями неясно, удастся ли выступить где-то еще.



В России зовут аж во Владивосток, в Якутию, страшное дело. Если пригласят в Москву, приедем без проблем».

По словам Бутакова, в последнее время люди стали активно подписываться на YouTube-канал «Галасы ЗМеста». Артист добавил, что теперь участников группы узнают на улице и благодарят за творчество, но не обходится и без критики.

«Что касается какого-то хейта — прохожие его не высказывают. На улице и в магазинах люди, в основном, подходят сказать «спасибо», — заверил музыкант. — Поначалу пару раз знакомые звонили с претензиями, за разъяснениями «Что это такое?» и так далее».

Собеседник объяснил, что люди, которые указывают на «политическую составляющую в песнях», просто занимают другую позицию и требуют, чтобы музыканты их поддерживали.

«Потому что оппозицию, оказывается, критиковать нельзя — они же у нас святые люди. Президента можно и нужно, а оппозицию — ни в коем разе. Демократия же, свобода слова, — возмутился артист. — Мы не боремся с критикой. Мы ее воспринимаем, если она конструктивная, а не просто «Колхоз, что у вас за ковер?» Попадаются люди, которые грамотные в каких-то музыкальных вещах — к ним мы прислушиваемся».

Также Бутаков прокомментировал решение EBU о недопуске «Галасов» к участию в «Евровидении». Он предположил, что организаторы конкурса «сильно испугались» появления на конкурсе их песни.

«Но ведь они сами нашли в песне что-то, чего в ней не было. В тексте заявления Европейского вещательного союза говорится, что песня ставит под угрозу все их чаяния и надежды», — сказал Бутаков.

После недопуска страны к участию в «Евровидении» Белорусский фонд культурной солидарности предложил EBU позволить группам NaviBand и VAL выступить в антракте конкурса. В ответном заявлении организаторы заявили, что программа мероприятия уже полностью утверждена. Лидер «Галасов» отметил, что изначально организаторы фонда были главными инициаторами недопуска Белоруссии к участию в конкурсе.

«Мне кажется, что это странно — то вы хотели, чтобы Беларусь вообще не была представлена, то проситесь сами, — сказал Бутаков. — А что касается творчества этих групп — я человек постарше, мне немножко ближе другая музыка. Я считаю, что это неэтично комментировать. Поют, молодцы. Это же хорошо — петь и сочинять песни».